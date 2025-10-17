17/10/2025
Universo POP
Não foi só o Flamengo: Palmeiras também recebe visita “surpresa” de agentes antidoping

Escrito por Portal Leo Dias
Após uma visita de uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) causar revolta no Flamengo na manhã desta sexta-feira (17/10), o Palmeiras também recebeu visita de agentes do órgão durante o treino da tarde na Academia de Futebol.

O fato foi noticiado em primeira mão pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, e confirmado pela assessoria de imprensa do Palmeiras ao Portal LeoDias. A equipe de imprensa do alviverde também ressaltou que não houve paralisações na atividade. Vale destacar que o clube paulista já havia passado por uma testagem recente por conta de um protocolo da CONMEBOL para os semifinalistas da competição, assim como o Flamengo.

Veja as fotos

Cesar Greco/Palmeiras
É a sexta semifinal de Libertadores do Palmeiras em oito anos.Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco (2) marcaram na vitória que carimbou a classificação.Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque voltou a marcar contra o River Plate.Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Lucas EvangelistaFoto: Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco López celebram o segundo gol palmeirense na partida.Cesar Greco/Palmeiras

Entenda polêmica com o Flamengo

O Flamengo divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (17/10) criticando a visita de profissionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao Ninho do Urubu. Segundo o clube, a ação desorganizou o cronograma de treinos e expôs de forma indevida a privacidade do elenco.

De acordo com o comunicado, a intervenção “interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando diretamente a condução do treino”.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19/10), às 16h, no Maracanã. Três pontos separam as equipes na tabela com o alviverde na liderança.

Veja a nota do Flamengo na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.

