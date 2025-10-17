Não foi só o Flamengo: Palmeiras também recebe visita “surpresa” de agentes antidoping

Após uma visita de uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) causar revolta no Flamengo na manhã desta sexta-feira (17/10), o Palmeiras também recebeu visita de agentes do órgão durante o treino da tarde na Academia de Futebol.

O fato foi noticiado em primeira mão pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, e confirmado pela assessoria de imprensa do Palmeiras ao Portal LeoDias. A equipe de imprensa do alviverde também ressaltou que não houve paralisações na atividade. Vale destacar que o clube paulista já havia passado por uma testagem recente por conta de um protocolo da CONMEBOL para os semifinalistas da competição, assim como o Flamengo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia É a sexta semifinal de Libertadores do Palmeiras em oito anos. Cesar Greco/Palmeiras Vitor Roque e Flaco (2) marcaram na vitória que carimbou a classificação. Cesar Greco/Palmeiras Vitor Roque voltou a marcar contra o River Plate. Cesar Greco/Palmeiras Lucas Evangelista Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Vitor Roque e Flaco López celebram o segundo gol palmeirense na partida. Cesar Greco/Palmeiras Voltar

Próximo

Entenda polêmica com o Flamengo

O Flamengo divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (17/10) criticando a visita de profissionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao Ninho do Urubu. Segundo o clube, a ação desorganizou o cronograma de treinos e expôs de forma indevida a privacidade do elenco.