Não foi só o Flamengo: Palmeiras também recebe visita “surpresa” de agentes antidoping

Após uma visita de uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) causar revolta no Flamengo na manhã desta sexta-feira (17/10), o Palmeiras também recebeu visita de agentes do órgão durante o treino da tarde na Academia de Futebol.
O fato foi noticiado em primeira mão pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, e confirmado pela assessoria de imprensa do Palmeiras ao Portal LeoDias. A equipe de imprensa do alviverde também ressaltou que não houve paralisações na atividade. Vale destacar que o clube paulista já havia passado por uma testagem recente por conta de um protocolo da CONMEBOL para os semifinalistas da competição, assim como o Flamengo.
O Flamengo divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (17/10) criticando a visita de profissionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao Ninho do Urubu. Segundo o clube, a ação desorganizou o cronograma de treinos e expôs de forma indevida a privacidade do elenco.
De acordo com o comunicado, a intervenção “interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando diretamente a condução do treino”.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19/10), às 16h, no Maracanã. Três pontos separam as equipes na tabela com o alviverde na liderança.
O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.
A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.
Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.
O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.
O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.
