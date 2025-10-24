“Não há assunto proibido”: Lula promete conversa franca com Trump

Um diálogo presencial agendado para domingo (26/10), em Kuala Lumpur, deve marcar o reencontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Durante sua passagem por Jacarta, na Indonésia, Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a agenda bilateral com Donald Trump, destacando que todos os temas estarão em pauta. “Não há assunto proibido”, afirmou.

A reunião, ainda não formalizada pelas chancelarias dos dois países, ganha importância estratégica em um momento de atritos nas relações comerciais, particularmente após a decisão americana de elevar em 50% as tarifas sobre produtos brasileiros.

Em declarações à imprensa, Lula enumerou os principais tópicos que pretende tratar, colocando a revisão das barreiras comerciais como prioridade. “Tenho todo interesse nessa reunião — mostrar que houve equívocos nas taxações, mostrar com números”, declarou.

O presidente também incluiu na agenda as sanções americanas que atingem ministros do STF. A expectativa para o encontro aumentou após um contato telefônico de aproximadamente meia hora entre os líderes, facilitado por diplomatas de ambos os países. O político defendeu a importância do contato pessoal, afirmando que “a relação humana é química”.

“Não há divergência que não possa ser resolvida quando duas pessoas sentam à mesa para conversar”, avaliou o presidente, expressando confiança em um resultado positivo para as duas nações.