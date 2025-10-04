“Não há laudo médico conclusivo”: equipe de Hungria atualiza estado de saúde do rapper

O rapper Hungria permanece internado, mas apresenta evolução positiva em seu estado de saúde. Em atualização divulgada na noite de sexta-feira (3/10), a equipe do artista reforçou em comunicado oficial que “ainda não há laudo médico conclusivo” sobre o que teria provocado o problema de saúde.

“Ele está se recuperando bem e respondendo de forma muito positiva ao tratamento indicado pela equipe médica… Ainda não há laudo médico conclusivo sobre o que ocasionou o problema de saúde. Foram realizados exames para investigar a suspeita de ingestão de bebida adulterada, mas ainda aguardamos os resultados para confirmação”, informou a nota.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Equipe de Hungria diz que “não há laudo médico conclusivo” em comunicado Reprodução: Instagram Equipe de Hungria diz que “não há laudo médico conclusivo” em comunicado Divulgação Hungria fala pela primeira vez Foto/@Hungria_Oficial Hungria fala pela primeira vez Foto/@Hungria_Oficial Leandro Hungria Reprodução / Instagram: @leandrohungriaoficial Voltar

O comunicado também destacou que apenas as autoridades poderão esclarecer a respeito da procedência das bebidas: “Qualquer informação sobre a origem ou qualidade das bebidas consumidas só pode ser esclarecida pelas autoridades competentes”.

Segundo a perícia, divulgada em primeira mão pela colunista Mirelle Pinheiro, todas as amostras foram analisadas minuciosamente e não apresentaram substâncias tóxicas como o metanol. Entretanto, as análises químicas identificaram que uma das garrafas consumidas pelo cantor era falsificada. A confirmação deve ser divulgada nos próximos dias, após a conclusão de exames de sangue, conforme anunciado em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (3/10).