“Não impacta”, diz Taís Araújo sobre polêmicas de Vale Tudo

Taís Araújo falou sobre a reta final de Vale Tudo e relembrou algumas polêmicas enfrentadas pela trama ao longo de sua exibição.

Diretamente da semana de moda de Paris, a atriz fez um balanço de sua personagem e disse ter ficado feliz por participar da novela.

Ao ser questionada sobre os conflitos que marcaram o folhetim — que variaram desde desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond até o “protesto” público de Taís em relação aos rumos de sua personagem —, a atriz revelou que nem sempre o elenco consegue acompanhar todas as notícias que circulam sobre a novela.

“Não impacta a gente”

“Tem muita coisa que a gente não acompanha porque são núcleos diferentes. Aí sai a fofoca e a gente fica: ‘tá acontecendo isso?’, porque não impacta a gente. Pode acontecer uma história ou outra, mas não impacta a gente em nada. Se acontecesse tudo o que falam, ia ser muito mais animado”, brincou Taís em entrevista ao Hugo Gloss.

A atriz também foi questionada sobre o grande mistério da novela: quem matará a vilã Odete Roitman. Taís explicou que não faz ideia, já que as cenas são secretas e ela recebe falas sobre situações das quais nem sabe o contexto.

“Às vezes pego uma cena que é uma cena secreta, que estou falando de alguma coisa que diz respeito a outra coisa que eu não faço ideia do que seja, aí eu falo: ‘alguém pode me explicar sobre o que estou falando?’”, relatou.