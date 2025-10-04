04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

“Não impacta”, diz Taís Araújo sobre polêmicas de Vale Tudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“nao-impacta”,-diz-tais-araujo-sobre-polemicas-de-vale-tudo

Taís Araújo falou sobre a reta final de Vale Tudo e relembrou algumas polêmicas enfrentadas pela trama ao longo de sua exibição.

Diretamente da semana de moda de Paris, a atriz fez um balanço de sua personagem e disse ter ficado feliz por participar da novela.

Ao ser questionada sobre os conflitos que marcaram o folhetim — que variaram desde desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond até o “protesto” público de Taís em relação aos rumos de sua personagem —, a atriz revelou que nem sempre o elenco consegue acompanhar todas as notícias que circulam sobre a novela.

Leia também

6 imagensTaís Araújo Taís Araújo Tais Araújo é a delegada Bárbara Lopes em ReencarneTaís Araújo como Raquel em Vale TudoTaís AraújoFechar modal.1 de 6

A atriz Taís Araújo

Reprodução/ Instagram2 de 6

Taís Araújo

Reprodução/Instagram @taisdeverdade3 de 6

Taís Araújo

Reprodução/Instagram @taisdeverdade4 de 6

Tais Araújo é a delegada Bárbara Lopes em Reencarne

Foto: Globo/Lucas Teixeira5 de 6

Taís Araújo como Raquel em Vale Tudo

Divulgação/Globo6 de 6

Taís Araújo

Globo/ Fábio Rocha

“Não impacta a gente”

“Tem muita coisa que a gente não acompanha porque são núcleos diferentes. Aí sai a fofoca e a gente fica: ‘tá acontecendo isso?’, porque não impacta a gente. Pode acontecer uma história ou outra, mas não impacta a gente em nada. Se acontecesse tudo o que falam, ia ser muito mais animado”, brincou Taís em entrevista ao Hugo Gloss.

A atriz também foi questionada sobre o grande mistério da novela: quem matará a vilã Odete Roitman. Taís explicou que não faz ideia, já que as cenas são secretas e ela recebe falas sobre situações das quais nem sabe o contexto.

“Às vezes pego uma cena que é uma cena secreta, que estou falando de alguma coisa que diz respeito a outra coisa que eu não faço ideia do que seja, aí eu falo: ‘alguém pode me explicar sobre o que estou falando?’”, relatou.

Ela é o momento, Brasil! Taís Araújo revelou em um papo comigo a tática para gravar cenas finais de #ValeTudo e ainda esclareceu os boatos que rolaram nos bastidores da novela. Vem conferir! pic.twitter.com/4c1Oi9o074

— Hugo Gloss (@HugoGloss) October 3, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost