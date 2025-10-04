“Não impacta”, diz Taís Araújo sobre polêmicas de Vale Tudo

Taís Araújo falou sobre a reta final de Vale Tudo e relembrou algumas polêmicas enfrentadas pela trama ao longo de sua exibição.
Diretamente da semana de moda de Paris, a atriz fez um balanço de sua personagem e disse ter ficado feliz por participar da novela.
Ao ser questionada sobre os conflitos que marcaram o folhetim — que variaram desde desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond até o “protesto” público de Taís em relação aos rumos de sua personagem —, a atriz revelou que nem sempre o elenco consegue acompanhar todas as notícias que circulam sobre a novela.
“Não impacta a gente”
“Tem muita coisa que a gente não acompanha porque são núcleos diferentes. Aí sai a fofoca e a gente fica: ‘tá acontecendo isso?’, porque não impacta a gente. Pode acontecer uma história ou outra, mas não impacta a gente em nada. Se acontecesse tudo o que falam, ia ser muito mais animado”, brincou Taís em entrevista ao Hugo Gloss.
A atriz também foi questionada sobre o grande mistério da novela: quem matará a vilã Odete Roitman. Taís explicou que não faz ideia, já que as cenas são secretas e ela recebe falas sobre situações das quais nem sabe o contexto.
“Às vezes pego uma cena que é uma cena secreta, que estou falando de alguma coisa que diz respeito a outra coisa que eu não faço ideia do que seja, aí eu falo: ‘alguém pode me explicar sobre o que estou falando?’”, relatou.
Ela é o momento, Brasil! Taís Araújo revelou em um papo comigo a tática para gravar cenas finais de #ValeTudo e ainda esclareceu os boatos que rolaram nos bastidores da novela. Vem conferir! pic.twitter.com/4c1Oi9o074
— Hugo Gloss (@HugoGloss) October 3, 2025