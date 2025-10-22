22/10/2025
“Não pensamos em rebaixamento”, diz Ramón Díaz após derrota para Bahia

O técnico Ramón Díaz procurou tranquilizar a torcida do Internacional após a derrota por 1 x 0 para o Bahia, nesta quarta-feira (22/10), em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de a equipe permanecer com 35 pontos, apenas quatro à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, o treinador argentino afirmou que o foco do grupo está em melhorar o desempenho e não em evitar o descenso.

“Não pensamos no rebaixamento. O mais importante é pensar que o time tem que jogar bem, tem que melhorar. Tenho muita confiança, vamos recuperar dois ou três jogadores que são muito importantes. Preocupado, mas contente, porque o time vai continuar respondendo. Temos muito caminho para recorrer e o time vai responder”, declarou Díaz em coletiva após o jogo.

O treinador reconheceu que a equipe não apresentou o mesmo nível de intensidade e organização tática que havia mostrado na vitória sobre o Botafogo.

“Hoje vimos uma equipe completamente diferente daquela que fez a partida contra o Botafogo, em todos os sentidos”, comentou Díaz.

O Internacional segue em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro e enfrentará o Fluminense no sábado (25/10), no Maracanã. A expectativa é de que jogadores como Alan Patrick e Vitão, que estavam ausentes devido a lesões, possam retornar e reforçar a equipe.

Confira o gol marcado por William José para o Bahia:

