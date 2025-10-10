“Não precisa desmatar para plantar café”, diz Perpétua durante premiação do Concurso Qualidade Café

Durante a cerimônia do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, realizada nesta sexta-feira (10), a diretora executiva da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, destacou os avanços econômicos e sociais gerados pela expansão da cafeicultura no estado, especialmente no Vale do Juruá, onde está em construção o Complexo Industrial do Café, no município de Mâncio Lima.

Perpétua ressaltou que o projeto vem transformando a realidade de produtores locais, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia regional.

“Já havia gente plantando café há 30, 40 anos, mas agora estamos dando oportunidade de gerar emprego lá no Juruá. Em Mâncio Lima, onde está sendo construído o complexo industrial do café, a prefeitura já começou a arrecadar 40% a mais de recursos, e os cooperados dobraram sua produção em dois anos — e também dobraram o dinheiro que entra no bolso”, destacou.

A diretora lembrou que o crescimento do setor vem ocorrendo sem necessidade de novos desmatamentos, com foco no uso sustentável das áreas já abertas e na valorização das famílias rurais.

“Não precisa desmatar nada para plantar café. É só aproveitar as áreas que já estão desmatadas, cuidar do meio ambiente e envolver as mulheres e as famílias. A produção de café e de outras cadeias da bioeconomia envolve a família — e quando a família cresce junta, a família sorri junta”, afirmou.

Perpétua também elogiou o esforço dos produtores que participaram do concurso e destacou o apoio da ABDI à iniciativa, que premia os cafés mais bem avaliados do estado.

“Parabéns a todos vocês que estão na disputa. Tenho a maior honra de entregar, em nome da ABDI, o prêmio de primeiro lugar no valor de R$ 55 mil”, completou.

O 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae, e busca incentivar a produção de cafés de qualidade, valorizando o trabalho das famílias produtoras e fortalecendo a economia sustentável do Acre.