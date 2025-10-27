“Não quis ofender ninguém”, diz Vini Jr. após briga e revolta durante o “El Clássico”

Vinicius Jr. deixou o campo em evidência no último domingo (26/10), após mais um eletrizante “El Clássico” entre Real Madrid e Barcelona. No Santiago Bernabéu, o time merengue venceu por 2 a 1.

O brasileiro, que brilhou na primeira etapa, se envolveu em uma confusão nos minutos finais, falou depois do jogo e preferiu minimizar o episódio.

Vini Jr. perde a paciência e briga com Yamal após o El Clásico

“O Clássico é assim, e há muitas coisas acontecendo dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo, mas nem sempre é possível”, disse o camisa 7 à Real Madrid TV.

Durante o segundo tempo, Vinicius demonstrou irritação ao ser substituído por Xabi Alonso. As câmeras flagraram o atacante dizendo: “Vou embora, vou embora, prefiro ir embora…”. Apesar do desabafo, o jogador manteve o foco no resultado e valorizou a vitória sobre o maior rival.

“Grande jogo. Vencer o Clássico é sempre muito importante. Estávamos ansiosos por este jogo”, afirma.

Vini também aproveitou o momento para agradecer à torcida madridista pelo apoio no Bernabéu, que recebeu um público empolgado do início ao fim. “Um agradecimento para todos os torcedores do Real Madrid, especialmente para os que vieram ao Bernabéu e nos apoiaram tanto”, declara.

Por fim, o atacante fez questão de esclarecer que não teve intenção de provocar os adversários, reforçando o respeito ao Barcelona. “Não quis ofender ninguém, nem os jogadores do Barcelona, nem os torcedores. Sabemos que, quando entramos em campo, temos que defender o nosso lado, e foi isso que fizemos hoje”, completa.

Com a vitória, o Real Madrid chega a 27 pontos e manteve a liderança na La Liga, enquanto o Barcelona permanece em segundo lugar, com 22 pontos.