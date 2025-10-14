“Não reagimos bem”, diz Ancelotti após derrota do Brasil para o Japão

A derrota do Brasil para o Japão, nesta terça-feira (14/10), fechou a Data Fifa de outubro para a Seleção e marcou a primeira perda da história para os nipônicos. Após o duelo, Carlo Ancelotti declarou que o grande erro da equipe foi não ter reagido bem à falha que levou ao primeiro gol japonês.
“O maior erro foi que não teve uma boa reação depois do primeiro erro”, declarou Carlo Ancelotti.
A Seleção Brasileira foi derrota por 3 x 2, em Tóquio, após uma série de falhas individuais na defesa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti começou o duelo vencendo por 2 x 0, mas levou a virada no segundo tempo.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Seleção Brasileira não perdia de virada desde 2023
Koji Watanabe/Getty Images2 de 3
Toru Hanai/Getty Images3 de 3
Fabrício Bruno tem falhou no primeiro gol do Japão
Toru Hanai/Getty Images
O time que entrou em campo nesta terça-feira (14/10) tinha oito mudanças na escalação titular em relação à equipe que jogou contra o Japão. Apesar do resultado, Ancelotti declarou que o intuito dos amistosos era realizar testes com a Seleção e pretende manter o esquema na próxima Data Fifa, em novembro.
Leia também
-
Tabu quebrado: derrota de virada é a primeira do Brasil para o Japão
-
Apagão: Brasil toma três gols em 19 minutos e leva virada do Japão
-
Brasil abre 2 x 0, mas leva virada do Japão após falhas individuais
“Falamos ontem: essa Data FIFA era para testes e vamos seguir fazendo testes na Data FIFA de novembro. O nosso planejamento não muda. Foi uma boa aula essa noite. Há coisas que precisamos aprender sobre o jogo de hoje, sobretudo na segunda parte.”
O Brasil enfrenta Senegal e Tunísia nos amistosos da Data Fifa de novembro. Os duelos ainda não possuem data marcada.