“Não se deixe manipular por eles”: Diretora da série alerta sobre os criminosos em “Tremembé”

Com direção de Vera Egito, “Tremembé” promete revelar os bastidores da “prisão dos famosos” com a rotina conturbada de detentas como Elize Matsunaga e Suzane Von Richthofen. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a diretora explicou os desafios da produção, destacando o cuidado em preservar a imagem das vítimas ao retratar as relações entre as presidiárias.

Para Vera, o maior desafio da produção foi retratar os crimes de cada detento, Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia, Suzane Von Richthofen por Marina Ruy Barbosa, Sandrão por Letícia Rodrigues, Ana Carolina Jatobá por Bianca Comparato, Daniel e Cristian Cravinhos por Felipe Simas e Kelner Macedo, Roger Abdelmassih por Anselmo Vasconcellos e Alexandre Nardoni por Lucas Oradovschi.

Vera Egito, diretora de "Tremembé" Portal LeoDias/Prime Video A série chega ao Prime Video em 31 de outubro Foto: Manuela Scarpa/BrazilNews Divulgação/Prime Video Divulgação/Prime Video Marina Ruy Barbosa em "Tremembé" Divulgação/Prime Video Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Leticia Rodrigues como Suzane, Elize e Sandrão em "Tremembé: a prisão dos Famosos" Foto: Divulgação/Prime Video

A diretora também adiantou que cada episódio vai retratar um dos crimes, o que torna ainda mais importante a preocupação: “São cinco episódios, cinco crimes reais”, ela explicou que a produção se baseou nos relatórios do Ministério Público e nas descrições oficiais dos crimes para construir os episódios. Segundo ela, as cenas são “muito pesadas”, mas houve cuidado em preservar as histórias das vítimas.

Vera destacou ainda que a ideia não é espetacularizar os crimes, já que o foco das cenas está nos detentos e no estado emocional intenso em que se encontravam durante os acontecimentos. Além de mostrar os fatores que levaram cada um deles à prisão, a série tem como foco a rotina e as relações dentro do presídio: “Tem intrigas, jogos de poder, envolvimento amoroso entre eles”, contou.

Por fim, a diretora explicou que a proposta de mesclar a rotina do presídio com os crimes cometidos visa mostrar ao público, em todos os momentos, que essas pessoas estavam confinadas dentro do contexto prisional: “Para que o espectador entenda quem são essas pessoas de verdade, né? Não se deixe manipular por elas”, ela deixou um recado sobre a série, que estreia em 31 de outubro no Prime Video.