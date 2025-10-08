“Não sou moleque”, se desculpa Vini Jr. com affair após polêmica

A influenciadora Virginia Fonseca não era a única beldade na mira do jogador Vini Jr. O atleta do Real Madrid chegou a combinar uma viagem com a modelo Anna Carolina para Málaga, na Espanha. Ele, no entanto, não deu continuidade aos planos, o que deixou a musa desconfiada. Ao se desculpar, o famoso disse à ela que “não é moleque”.

Leia também

Se desculpou

Segundo a modelo, ela e Vini Jr. haviam combinado de fazer uma viagem juntos, mas o atleta não enviou as passagens, como havia sido combinado. A conversa foi divulgada por Leo Dias e mostra o jogador brasileiro arrependido.

“Desculpa baby. Te entendo perfectamente [sic]. Foi mal. Mas sobre a viagem eu confirmei. Não sou um mlk [moleque] pra te mandar as coisas e depois cancelar. Me desculpa de verdade”, escreveu Vini Jr. “Começamos da forma errada e espero que as coisas melhorem e não temos essa impressão uma do outro tá bom?! A amizade e respeito sempre em primeiro lugar”, completou.

Em resposta, Anna Carolina disse é “sapiosexual” e que gosta de ser cortejada. “Tranquilo, acho que sim a vontade e o desejo tem que existir fico feliz de você me desejar mais [sic] acho que o cortejo é essencial até mesmo para mim [sic] sentir vontade em você”, começou.

“Sou sapiosexual gosto de apreciação intelectual que isso seja mútuo, passei até um pouco do meu limite para agradar você, mais [sic] não rola sabe pois isso está sendo inverso. Sei que não é moleque mais [sic] não o conheço suficiente”, concluiu.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Anna Carolina, Vini Jr. e Virginia

2 de 6

Vini Jr.

Reprodução/Instagram. 3 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais. 4 de 6

Real Madrid é contra ação.

Florencia Tan Jun/Getty Images 5 de 6

Maju Mazalli e a Miss Nova York, Rachelle Di Stasio, supostas ex-affairs de Vini Jr.

Reprodução/Instagram 6 de 6

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram

Mais vazamentos

Em outra conversa com Vini Jr., a modelo chamou o atleta de “maníaco” e “egocentrista” após o famoso pedir fotos sensuais dela.

“(…) Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X video, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, disparou.

A modelo seguiu. “Não sou esse tipo de pessoa, já tinha falado pra você quando acordei de manhã que você tinha me machucado e você vem me pedir um vídeo? Você é uma pessoa super egocentrista, na minha opinão. De verdade, eu desejo o melhor pra você, boa semana e se cuida.”