29/10/2025
“Não subestime o inimigo”: vídeo mostra preparo da ação letal no RJ

Um vídeo divulgado nas redes sociais revela o momento em que policiais militares do Rio de Janeiro (RJ) receberam as últimas instruções antes de iniciar a megaoperação que se tornou a mais letal da história do estado.

A ação, deflagrada na madrugada dessa terça-feira (28/10), deixou ao menos 64 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte.

Nas imagens, gravadas ainda no escuro da madrugada, o secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral da corporação, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aparece discursando para os militares que embarcavam em veículos blindados e empunhavam armamento pesado.

Leia também

“Dia histórico. É a maior mobilização da história da polícia. Precisaremos de coragem, determinação e força. É um espaço dominado por uma organização criminosa que impõe terror. Senhores, não subestimem o perigo. Não subestimem o inimigo”, afirmou o coronel.

Assista ao vídeo:

Praça com corpos e forte tensão após operação

Na manhã seguinte ao confronto, moradores do Complexo da Penha levaram ao menos 60 corpos até a Praça São Lucas, dentro da comunidade. Parte deles estava em sacos plásticos pretos.

Moradores afirmam que os cadáveres foram encontrados na área de mata que liga as favelas da Penha e do Alemão, justamente onde a operação se concentrou. Segundo relatos, muitos apresentavam marcas de tiros na nuca, perfurações por faca nas costas e ferimentos nas pernas.

