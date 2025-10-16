“Não temos que dar muita importância para a Faria Lima”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (16/10), que a esquerda não “tem que dar muita importância” para a Faria Lima — se referindo à avenida de São Paulo que concentra o maior centro financeiro do Brasil — e sim para a classe trabalhadora do país. A declaração foi dada durante a abertura do 16º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em Brasília.

“A gente tem que calibrar o discurso para falar com a sociedade brasileira. A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima não, o nosso discurso é para o povo brasileiro, para aqueles que trabalham”, declarou o chefe do Executivo.

Em discurso, Lula refletiu sobre o poder da militância de esquerda brasileira. Segundo ele, o campo político precisa parar de falar para si mesmo e conversar com quem não está no espectro. “O nosso desafio não é agradarmos a nós mesmos. O nosso desafio é convencer os outros, que ainda não são nossos, a vir com a gente”.

“Hoje, é uma festa. E amanhã? Qual é a tarefa que nós militantes de esquerda temos que fazer? Nós precisamos parar para discutir isso. Muitas vezes a gente costuma jogar a culpa nos outros e a gente não pensa e a gente errou, se a gente não errou, o que a gente fez ou o que a gente acertou”, disse Lula.

Na ocasião, o presidente também declarou que “possivelmente” concorrerá à reeleição em 2026.

“Se eu decidir ser candidato, não é só para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que a extrema-direita volte a sonhar a governar esse país”, comunicou.

O evento contou com a presença dos ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Previdência Social, Wolney Queiroz, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos — que também é presidente nacional do PCdoB.