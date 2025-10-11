11/10/2025
“Não temos que nos envergonhar em termos institucionais”, diz Gilmar

Escrito por Metrópoles
“nao-temos-que-nos-envergonhar-em-termos-institucionais”,-diz-gilmar

Belém — Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes afirmou no sábado (11/10) que o Brasil “venceu” um “ataque sério às instituições e à democracia”.

“O Brasil é um país, como sabem, que enfrentou um ataque sério às instituições e à democracia. E venceu”, disse Gilmar durante evento do Fórum Esfera.

O ministro relatou que, em eventos na Europa, tem dito que poderia estar contando a história de um debacle, mas que hoje pode contar um caso de sucesso.

“Disse várias vezes, em seminários que participei na Europa, que poderia estar aqui contando a história de uma debacle, do encerramento das nossas atividades, mas a gente aparece aqui para lhes contar um caso de sucesso, né?“, declarou.

Ainda no discurso, Gilmar disse que o Brasil superou o sentimento de vira-lata não só no futebol, mas também, recentemente, do ponto de vista das instituições.

“E nós hoje, em termos institucionais, também não temos que nos envergonhar”, afirmou o decano do Supremo.

