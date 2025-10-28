28/10/2025
“Não tenho mais cabelo”: Gretchen desabafa sobre queda capilar

Escrito por Portal Leo Dias
A cantora Gretchen usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27/10), para desabafar sobre a queda capilar que vem enfrentando. Sempre com sinceridade perante ao seu público, ela afirmou: “Não tenho mais cabelo”. A cantora sofre de alopecia.

O relato emocionou os seguidores e chamou a atenção pela coragem da “Maria Odete“, em mostrar sua realidade sem mega hair, após anos aparecendo com fios longos e volumosos. A artista explicou que decidiu expor o momento para incentivar a aceitação pessoal e passar o legado do autocuidado e aceitação de quem é sem filtro.

Veja as fotos

Reprodução
Maria GretchenReprodução
Reprodução
Maria GretchenReprodução
Reprodução/ portal LeoDias
Reprodução/ portal LeoDias

Aos 66 anos e com um novo olhar sobre beleza e autoestima, a cantora relatou: “Se amem e não se importem, com ou sem cabelo”.

A cantora, que já iniciou tratamento para controlar a queda capilar e cogitou a possibilidade de até fazer um transplante, ressaltou que o mais importante é manter o bem-estar e usar sua visibilidade para encorajar outras mulheres que enfrentam a mesma questão.

Gretchen também costuma falar abertamente sobre seu histórico de casamentos. Ela afirmou estar muito feliz e realizada com o músico Edras de Souza – o casal já está há 5 anos juntos.

Além disso, os procedimentos estéticos também fazem parte de toda trajetória da rainha. Ela é uma das artistas que sempre fala publicamente sobre seus tratamentos estéticos, entre eles: harmonização facial e tratamento nos glúteos.

