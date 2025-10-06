“Não titubeei”, diz Marina Ruy Barbosa sobre viver Suzane Richthofen em série

Marina Ruy Barbosa marcou presença na Truss Connection Blond Tour 2025, realizada nesta segunda-feira (6/10), no Vivo Rio, no Rio de Janeiro e conversou com exclusividade com a coluna Fábia Oliveira sobre seu novo desafio profissional.

A atriz dará vida a Suzane von Richthofen no seriado Tremembé, produção inspirada no caso que chocou o país no início dos anos 2000.

Retrato fiel à época

Questionada sobre as dificuldades de interpretar uma figura tão controversa, Marina contou que seu principal objetivo foi se aproximar ao máximo da personalidade real da personagem.

“Eu acho que a gente conseguiu chegar a uma semelhança para a época que a gente retrata durante a série, em uma semelhança que está ali bem perto, e isso é muito bom e me deu ainda mais segurança para contar essa história”, destacou.

Sem hesitar no convite

A atriz também fez questão de ressaltar o trabalho da equipe de caracterização, liderada por Britney, responsável por ajudá-la na construção visual e emocional da personagem.

Segundo Marina, o figurino e o visual foram essenciais para moldar o comportamento e a energia de Suzane em cena.

Sobre o convite para o projeto, Marina garantiu que não teve dúvidas em aceitar. “Eu não titubiei de maneira nenhuma. Esse projeto, Tremembé, vem sendo falado muito antes de ser anunciado oficialmente, e é um projeto que comecei a participar desde o princípio. Tanto que sou produtora associada, porque pude contribuir um pouco além de como atriz.”

Suzane von Richthofen será vivida por Marina Ruy Barbosa

Condenada a 39 anos e quatro meses de prisão pelo planejamento e assassinato dos pais, em 2002. Suzane von Richthofen será interpretada por Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa posa de look preto no Instagram

A ex-ruiva apostou em uma transformação para um tom de loiro mais pastel, tendência para o ano que vem

Marina Ruy Barbosa

Comparações inevitáveis

A artista afirmou ainda que se interessou pelo projeto assim que soube da proposta e que o formato true crime está ganhando cada vez mais força no Brasil. Marina também reforçou que confia plenamente na equipe responsável pela série.

“Eu sempre estive muito confiante. Eu acho que é o tipo de projeto e o tipo de personagem que eu quero poder mostrar e apresentar sobre o meu trabalho”, afirmou, explicando que busca papéis fora de sua “zona de conforto”.

Marina comentou ainda sobre as comparações com Carla Diaz, que viveu Suzane nos filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Meus Pais: A Confissão. Sem citar rivalidade, a atriz reconheceu as inevitáveis comparações, mas pontuou que são obras distintas.

“Mas são projetos completamente diferentes e acho que vocês vão gostar”, finalizou.