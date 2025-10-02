02/10/2025
ContilNet Notícias
“Não vai ser preciso usar saia”, diz Gladson sobre promessa feita para entrega da ponte da Sibéria

A obra está quase 100% concluída e deve ser inaugurada nos próximos 40 dias

O jornalista Washington Aquino, do programa Café com Notícias, recebeu o governador Gladson Cameli para uma entrevista na manhã desta quinta-feira (2).

“Não vai ser preciso usar saia”, diz Gladson sobre promessa feita para a entrega da ponte de Xapuri/Foto: Reprodução

Na ocasião, o jornalista lembrou da promessa que o chefe do Executivo fez, em março de 2022, de vestir uma saia caso a ponte da Sibéria, em Xapuri, não fosse entregue até o fim do seu governo.

A obra está quase 100% concluída e deve ser inaugurada nos próximos 40 dias.

“Não vai ser preciso usar uma saia, não, Washington”, brincou o governador. “No máximo em 40 dias, nós vamos inaugurar a ponte, de forma definitiva”, concluiu.

