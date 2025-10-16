16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

“Não vou ter 18 para sempre”, rebate Ana Castela após críticas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“nao-vou-ter-18-para-sempre”,-rebate-ana-castela-apos-criticas

Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/10) para responder críticas dos fãs que afirmam que a Boiadeira “não é a mesma de antes”.

Em resposta a uma publicação, a cantora refletiu sobre a passagem dos anos desde o início da carreira na música e sobre como é ter seu amadurecimento acompanhado diariamente pelos fãs.

“Vocês vão ter essa sensação todo ano, porque vou ficar mais velha, vou ter outros pensamentos, vou amadurecer mais”, alertou.

Leia também

8 imagensBoiadeiraAna CastelaAna Castela.Ana Castela apresentou o programa na semana da criançaAna Castela e Zé Felipe trocam anel de compromissoFechar modal.1 de 8

Ana Castela em entrevista exclusiva ao Metrópoles

Metrópoles2 de 8

Boiadeira

@felipefrancoftg/Ana Castela/Reprodução3 de 8

Ana Castela

Reprodução/Instagram4 de 8

Ana Castela.

Reprodução/Cristian Gomes TV.5 de 8

Ana Castela apresentou o programa na semana da criança

@anacastelacantora/Instagram/Reprodução6 de 8

Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso

Reprodução/Instagram7 de 8

Ana Castela

Reprodução/SBT8 de 8

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais

“Eu amo vocês, mas vocês sabem que eu não ou ter 18 anos pra sempre, né? Isso é normal! Então, não joguem esse peso de que não sou mais a mesma em mim”, desabafou a artista.

Ana Castela é cantora desde a adolescência, mas a carreira da Boiadeira estourou de verdade em 2021, quando lançou o single que lhe rendeu seu apelido. Na época, ela tinha recém-completado a maioridade e, hoje, está prestes a comemorar 22 anos em novembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost