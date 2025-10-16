“Não vou ter 18 para sempre”, rebate Ana Castela após críticas

Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/10) para responder críticas dos fãs que afirmam que a Boiadeira “não é a mesma de antes”.

Em resposta a uma publicação, a cantora refletiu sobre a passagem dos anos desde o início da carreira na música e sobre como é ter seu amadurecimento acompanhado diariamente pelos fãs.

“Vocês vão ter essa sensação todo ano, porque vou ficar mais velha, vou ter outros pensamentos, vou amadurecer mais”, alertou.

“Eu amo vocês, mas vocês sabem que eu não ou ter 18 anos pra sempre, né? Isso é normal! Então, não joguem esse peso de que não sou mais a mesma em mim”, desabafou a artista.

Ana Castela é cantora desde a adolescência, mas a carreira da Boiadeira estourou de verdade em 2021, quando lançou o single que lhe rendeu seu apelido. Na época, ela tinha recém-completado a maioridade e, hoje, está prestes a comemorar 22 anos em novembro.