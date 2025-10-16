“Não vou ter 18 para sempre”, rebate Ana Castela após críticas

Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/10) para responder críticas dos fãs que afirmam que a Boiadeira “não é a mesma de antes”.
Em resposta a uma publicação, a cantora refletiu sobre a passagem dos anos desde o início da carreira na música e sobre como é ter seu amadurecimento acompanhado diariamente pelos fãs.
“Vocês vão ter essa sensação todo ano, porque vou ficar mais velha, vou ter outros pensamentos, vou amadurecer mais”, alertou.
Leia também
-
Equipe de Ana Castela rompe silêncio após acusação de “calote”
-
É aliança sim! Zé Felipe surpreendeu Ana Castela; saiba os detalhes
-
Zé Felipe dá resposta inusitada após crítica envolvendo Ana Castela
-
Poliana Rocha compartilha momento romântico de Zé Felipe e Ana Castela
8 imagensFechar modal.1 de 8
Ana Castela em entrevista exclusiva ao Metrópoles
Metrópoles2 de 8
Boiadeira
@felipefrancoftg/Ana Castela/Reprodução3 de 8
Ana Castela
Reprodução/Instagram4 de 8
Ana Castela.
Reprodução/Cristian Gomes TV.5 de 8
Ana Castela apresentou o programa na semana da criança
@anacastelacantora/Instagram/Reprodução6 de 8
Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso
Reprodução/Instagram7 de 8
Ana Castela
Reprodução/SBT8 de 8
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Redes Sociais
“Eu amo vocês, mas vocês sabem que eu não ou ter 18 anos pra sempre, né? Isso é normal! Então, não joguem esse peso de que não sou mais a mesma em mim”, desabafou a artista.
Ana Castela é cantora desde a adolescência, mas a carreira da Boiadeira estourou de verdade em 2021, quando lançou o single que lhe rendeu seu apelido. Na época, ela tinha recém-completado a maioridade e, hoje, está prestes a comemorar 22 anos em novembro.