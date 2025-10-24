nardim-junior-home-encanta-convidados-em-tradicional-evento-de-natal

Um Natal que é pura tradição e emoção. Poucos nomes evocam o espírito natalino em Brasília com tanta força quanto Nardim Junior. Arquiteto, decorador e empresário à frente da Nardim Junior Home, o artista abriu as portas de sua loja na 409 Sul, nos dias 22 e 23 de outubro, para apresentar o aguardado evento Natal Encantado, um dos mais tradicionais da capital.

Com duas noites de coquetel, das 18h às 20h30, o encontro reuniu clientes, parceiros e amigos para celebrar o início da temporada mais mágica do ano e conhecer em primeira mão as novidades e tendências que prometem marcar a decoração natalina de 2025.

“O Natal, para mim, é uma terapia. Crio os arranjos de mesa, as árvores de Natal, enfim, tudo que tem aqui que exige uma mão de obra”, contou Nardim, que se entregou de corpo e alma à montagem do espaço e, como sempre, encantou o público.

20 anos de loja, 15 de Natal

Com duas décadas de história e uma clientela fiel, a Nardim Junior Home já se consolidou como referência em mobiliário e decoração de luxo na cidade. Mas é no Natal que o talento do arquiteto realmente brilha.

“O Natal é sempre um sucesso, e sempre alcançando cada vez mais. Eu procuro seguir a tendência mundial e, na verdade, é uma questão do olhar, cada designer faz de um jeito. É isso que me motiva e cada novidade que chega eu procuro evoluir também na imaginação”, explicou.

Com um olhar apurado, Nardim mistura o tradicional com o contemporâneo resultando em um espetáculo visual. Árvores exuberantes, guirlandas luminosas, composições refinadas e ambientações cheias de personalidade são sua marca registrada.

Tendências de 2025: brilho, luz e modernidade

Nesta edição, o decorador apostou em iluminações criativas, borboletas, bolas e laços modernos, sem abandonar o clássico vermelho, verde e dourado. “A iluminação está fantástica, com inúmeros estilos e modelos. E os laços estão mais modernos também. Sai daquela coisa convencional, com um toque moderno, porém, com as cores tradicionais”, revelou.

Um dos destaques foram os tufos de iluminação aplicados entre as folhagens, que criam um efeito cintilante e sofisticado. As árvores, por sua vez, ganharam versões diferenciadas, algumas sem laços, apenas com bolas metálicas e ornamentos inspirados em borboletas douradas.

Um evento para celebrar a beleza e a esperança

Durante as duas noites, o público pôde percorrer os ambientes da loja e descobrir composições exclusivas em um clima de confraternização elegante e acolhedor.

Entre brindes, elogios e flashes, o anfitrião recebeu cada convidado com carinho e entusiasmo. “Todo mundo, mesmo em um ano complicado, quando chega no Natal, final do ano, as pessoas se sensibilizam. Eu espero que esse Natal seja maravilhoso”, destacou Nardim.

Nardim Junior

Entre Brasília e o mundo

Atualmente, o arquiteto divide seu tempo entre Brasília e Milão, onde vive com o marido, o embaixador Hadil da Rocha Vianna, cônsul-geral do Brasil na cidade italiana. A vivência internacional amplia o repertório criativo e inspira novas combinações de cores e estilos.

Assista ao vídeo do tradicional evento de Natal de Nardim Junior:

Luxo, arte e sentimento

Mais do que uma mostra de decoração, o “Natal Encantado” é uma experiência sensorial, um convite à beleza, à emoção e à imaginação. Cada canto da loja reflete o estilo inconfundível de Nardim Junior: sofisticado, acolhedor e autêntico.

Com isso, o evento reafirma seu status de tradição natalina em Brasília e celebra não apenas o design, mas também o encantamento que renasce a cada fim de ano.

Confira as fotos de Nina Quintana e César Rebouças:

