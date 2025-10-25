Nascem os filhos gêmeos da ex-BBB Paulinha Leitte; um está na semi-intensiva

A ex-BBB Paulinha Leite e seu marido, Dakota Ballard, tornaram-se pais de gêmeos neste sábado (25/10). Os bebês, Ethan e Luz, nasceram em um momento que mistura celebração e cuidado, já que o menino foi encaminhado para a unidade de cuidados semi-intensivos pouco após o nascimento.

Por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais, o casal compartilhou a notícia com os fãs e seguidores, explicando que precisou mudar os planos iniciais de apresentar os recém-nascidos com uma sessão de fotos.

Comunicado nas redes de Paulinha Reprodução / Instagram: @paulinhaleittee Paulinha Leite se prepara para antecipar o parto dos gêmeos Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite se prepara para antecipar o parto dos gêmeos Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Reprodução/Instagram reprodução/Instagram Paulinha Leite e Dakota Ballard – Foto: Priscila Jeane/JR Assessoria e Produções

“Ela está bem, chegou no quarto há pouco, com a Luz. Ethan precisou ir para a semi-intensiva para observação, mas seu quadro é estável e, com fé em Deus, logo voltará para perto da mãezinha. Neste momento, o papai está do ladinho dele”, dizia a nota, que também pedia orações pela “recuperação completa do Ethan”.

A gestação dos gêmeos, revelada publicamente em maio, representava a concretização de um sonho para Paulinha. Em um chá de revelação realizado dias após o anúncio, o casal descobriu que esperava um menino e uma menina, com a ex-sister comemorando que o “amor agora se multiplica em dose dupla”.

A gravidez foi resultado de um tratamento de fertilização in vitro (FIV), método que a empresária já havia tentado outras vezes sem sucesso. Em entrevistas anteriores, Paulinha confessou seu desejo por uma gestação gemelar, explicando que a decisão de implantar dois embriões foi motivada pelo receio de precisar passar novamente por todo o processo.

O fim da gestação não foi tranquilo, já que, nas últimas semanas, a empresária precisou ser internada para acompanhamento médico após uma alteração ser detectada no exame de doppler do Ethan.