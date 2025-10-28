“nascer-outra-vez-bem-no-meio-da-vida”:-o-mergulho-de-tim-bernardes

Tim Bernardes, uma das vozes mais sensíveis da nova MPB, sobe ao palco do Festival Estilo Brasil em 8 de novembro, no Ulysses Centro de Convenções, trazendo a atmosfera reflexiva de Mil Coisas Invisíveis. Lançado em 2022 pelas gravadoras Coala Records e Psychic Hotline, o segundo álbum solo do artista paulistano levou quase dois anos para ser gestado — um período que ele define como “lírico e do coração”.

A crítica descreve frequentemente a audição do disco como folhear um livro. Bernardes chegou a afirmar em entrevista que o processo criativo “se parecia com o de montar uma antologia”, já que cada canção é um fragmento de um mesmo pensamento em transformação. Essa estrutura poética dá corpo a uma narrativa que atravessa tempo, lembrança e amadurecimento — ecos de Recomeçar (2017), seu trabalho anterior.

O disco é atravessado por uma reflexão sobre a passagem do tempo e a aceitação das mudanças. Logo na faixa inicial, “Nascer, Viver, Morrer”, ele canta o desejo de “nascer outra vez bem no meio da vida” — uma síntese das inquietações existenciais que guiam o álbum.

Em 58 minutos de duração, Bernardes cria um inventário emocional que alterna melancolia e lucidez. Mesmo nos momentos em que o ouvinte reconhece ecos de obras anteriores, o resultado é profundamente original e pessoal. Mil Coisas Invisíveis encanta pela densidade poética e pela “digestão compassada” de cada tema.

Com letras que variam entre o confessional e o filosófico, o álbum é, nas palavras do artista, uma tentativa de “tocar o invisível que existe nas coisas”. Ele transforma suas angústias e superações em arte, deixando marcas do que viu, sentiu e quis entender — um retrato lírico da vida em movimento, e no Estilo Brasil não seria diferente.

