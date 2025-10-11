Nasceu de novo: irmã de Gil do Vigor sofre grave acidente de carro; veja imagens

Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, passou por um grande susto após sofrer um grave acidente de carro. Em uma publicação nas redes sociais, neste sábado (11/10), a influenciadora compartilhou registros em que aparece ainda no veículo, momentos depois da colisão, e agradeceu a oportunidade de “nascer de novo”.

“Foi tudo tão rápido! A vida realmente é um sopro. Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje, porque o amanhã é incerto”, iniciou a irmã do apresentador da Globo. “Deus, obrigada pela oportunidade de nascer de novo! Eu, minha filha e minha amiga… o Senhor estava lá com seus anjos, eu sei!”, agradeceu ela na legenda da postagem, em que aparece sendo socorrida ainda no carro após a batida.

Irmã de Gil do Vigor sofre grave acidente de carro Reprodução/Instagram @janiellynogueira Gil do vigor é economista, apresentador e ex-BBB Reprodução/Instagram



Janielly ressaltou o carinho que recebeu de pessoas próximas, inclusive do apresentador Gil do Vigor, após o acidente: “Queria agradecer à minha amiga Bárbara, que está cuidando de mim; à minha mãe, Jacira, que não soltou minha mão; ao meu irmão que, mesmo distante, se fez presente; à minha irmã que, mesmo operada, se preocupou; e à minha amiga Tacy, que ficou desesperada”, escreveu ela.

“Eu amo a vida de vocês! Já estamos bem e todos em casa, para a honra e glória de Deus. Servir a Deus não é fácil, o caminho é estreito e doloroso, mas eu não vou desistir”, finalizou em um post no Instagram.

Além de fazer parte da família de Gilberto Nogueira, que ganhou notoriedade após participar do “BBB21”, a moça é ex-participante do reality show “A Grande Conquista”, da Record.