Natanzinho Lima brinca sobre relógio “falso” que deu de presente para Wesley Safadão

Nos bastidores do Garota VIP, em Manaus, no sábado (11/10), Natanzinho Lima contou com bom humor a história de um relógio falso que presenteou a Wesley Safadão. Em conversa com o repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, o cantor relembrou o episódio de forma divertida.

“Só tem um original mesmo, o resto é tudo falso”, riu Natanzinho, explicando que apenas um dos três relógios que deu de presente era autêntico. Questionado se Safadão chegou a acreditar que o presente era verdadeiro, ele negou: “Acreditou nada, rapaz. Ele viu ali, ele sabe que era… [ele] tem um monte daquele relógio, original. Ele olhou e viu que não era… E eu pensei: ‘Ele já tem o original, tem que ter um diferente, né?’”.

Natanzinho Lima presenteia Wesley Safadão

“Você sabe o que dar de presente para o Wesley Safadão? Não se sabe o que dar”, comentou o cantor, aos risos.

Durante a entrevista, o repórter ainda mencionou a polêmica festa de casamento do influenciador Buzera, em que vários relógios desapareceram. O caso ficou conhecido como “arrastão gourmet”, após os noivos e padrinhos recolherem joias e relógios dos convidados durante a “brincadeira da gravata”, o que gerou revolta entre muitos deles.

Entrando na onda, Natanzinho brincou que, se estivesse nessa festa, Buzera sairia no prejuízo: “Ele ia estar lascado na minha mão, porque meus relógios são todos fraquinhos. Eu não tenho relógio caro. Só tem um do Safadão”, disse, referindo-se ao relógio que ganhou de Wesley há alguns meses, este, sim, era original e de grife.

A saga dos relógios:

Em setembro, Natanzinho Lima presenteou Wesley Safadão com três relógios de grife e arrancou risadas ao brincar sobre a autenticidade das peças. Ao visitar o amigo, o cantor afirmou: “É um Rolex, que falta você consertar, e custa R$ 700 mil. E esse aqui, que é pancada, você não acha um desses por R$ 1 milhão. Pode botar no braço e pagar de playboy no Rio de Janeiro”.

Wesley reagiu com surpresa e bom humor: “Vem me dar Rolex falso?”, disse ele, quando Natanzinho garantiu que os modelos eram originais. “São três relógios. É presente mesmo”, reforçou o cantor, acrescentando, em tom de brincadeira: “Como é aniversário dele, vai ter que fazer sete horas de show de relógio”.