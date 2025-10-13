Natanzinho Lima celebra gravação de novo DVD e afirma: “Recebido com muito carinho”

Natanzinho Lima conversou com o portal LeoDias, representado pelo repórter Natan Balieiro, diretamente do Garota VIP, em Manaus, no último sábado (11/10). O cantor comentou a boa fase de seus projetos musicais e celebrou a gravação do “De Bar em Bar 8”, realizada em Goiânia. Ele ainda adiantou as novidades do trabalho “Cortando Chão”, que é uma homenagem emocionante a todos os caminhoneiros do Brasil.
Natanzinho Lima levou mais de 5 mil pessoas em um dos endereços mais icônicos da noite goiana para a gravação do “De Bar em Bar 8”. “A gente fez em plana quarta-feira e lotou lá no Bahrem. Fui recebido com muito carinho. Vai estar vindo para lançar até na próxima semana”, disse ele.
O artista, que é da terra do caminhão, em Sergipe, ainda comentou o projeto intitulado como “Cortando Chão”, em homenagem aos caminhoneiros do Brasil. “Eu comentei com Wesley e a gente criou esse projeto. Graças a Deus chegamos entre os 10 cds mais escutados do mundo”, celebrou.
Natanzinho contou que o maior sucesso do projeto veio com a regravação da música “Sonho de Amor” e adiantou as novidades: “Em novembro a gente grava o ‘Cortando o Chão’”, declarou ele.