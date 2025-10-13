13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Natanzinho Lima celebra gravação de novo DVD e afirma: “Recebido com muito carinho”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
natanzinho-lima-celebra-gravacao-de-novo-dvd-e-afirma:-“recebido-com-muito-carinho”

Natanzinho Lima conversou com o portal LeoDias, representado pelo repórter Natan Balieiro, diretamente do Garota VIP, em Manaus, no último sábado (11/10). O cantor comentou a boa fase de seus projetos musicais e celebrou a gravação do “De Bar em Bar 8”, realizada em Goiânia. Ele ainda adiantou as novidades do trabalho “Cortando Chão”, que é uma homenagem emocionante a todos os caminhoneiros do Brasil.

Natanzinho Lima levou mais de 5 mil pessoas em um dos endereços mais icônicos da noite goiana para a gravação do “De Bar em Bar 8”. “A gente fez em plana quarta-feira e lotou lá no Bahrem. Fui recebido com muito carinho. Vai estar vindo para lançar até na próxima semana”, disse ele.

Veja as fotos

Reprodução
Natanzinho Lima reúne 40 mil pessoas em Teresina na estreia do projeto “Cortando Chão”Reprodução
Natanzinho Lima - Foto: Divulgação
Natanzinho Lima – Foto: Divulgação
Reprodução
Natanzinho LimaReprodução
Reprodução
Natanzinho LimaReprodução
Reprodução
Natanzinho LimaReprodução

Leia Também

O artista, que é da terra do caminhão, em Sergipe, ainda comentou o projeto intitulado como “Cortando Chão”, em homenagem aos caminhoneiros do Brasil. “Eu comentei com Wesley e a gente criou esse projeto. Graças a Deus chegamos entre os 10 cds mais escutados do mundo”, celebrou.

Natanzinho contou que o maior sucesso do projeto veio com a regravação da música “Sonho de Amor” e adiantou as novidades: “Em novembro a gente grava o ‘Cortando o Chão’”, declarou ele.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost