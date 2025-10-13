Natanzinho Lima celebra gravação de novo DVD e afirma: “Recebido com muito carinho”

Natanzinho Lima conversou com o portal LeoDias, representado pelo repórter Natan Balieiro, diretamente do Garota VIP, em Manaus, no último sábado (11/10). O cantor comentou a boa fase de seus projetos musicais e celebrou a gravação do “De Bar em Bar 8”, realizada em Goiânia. Ele ainda adiantou as novidades do trabalho “Cortando Chão”, que é uma homenagem emocionante a todos os caminhoneiros do Brasil.

Natanzinho Lima levou mais de 5 mil pessoas em um dos endereços mais icônicos da noite goiana para a gravação do “De Bar em Bar 8”. “A gente fez em plana quarta-feira e lotou lá no Bahrem. Fui recebido com muito carinho. Vai estar vindo para lançar até na próxima semana”, disse ele.

Natanzinho Lima reúne 40 mil pessoas em Teresina na estreia do projeto "Cortando Chão"

O artista, que é da terra do caminhão, em Sergipe, ainda comentou o projeto intitulado como “Cortando Chão”, em homenagem aos caminhoneiros do Brasil. “Eu comentei com Wesley e a gente criou esse projeto. Graças a Deus chegamos entre os 10 cds mais escutados do mundo”, celebrou.

Natanzinho contou que o maior sucesso do projeto veio com a regravação da música “Sonho de Amor” e adiantou as novidades: “Em novembro a gente grava o ‘Cortando o Chão’”, declarou ele.