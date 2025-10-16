Nathalia Dill entra na mira de Walcyr Carrasco caso Camila Queiroz não aceite o papel

Nathalia Dill está sendo considerada para um dos papéis principais de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Amora Mautner. A trama vai substituir “Três Graças” na faixa das nove a partir de maio de 2026.

Apesar de Nathalia estar em alta nos bastidores, a preferência da equipe criativa continua sendo Camila Queiroz. A atriz é vista como ideal para a personagem e foi a primeira escolha de Walcyr e Amora desde o início do projeto. O impasse é que Camila está grávida e ainda não confirmou se terá disponibilidade para começar a gravar em janeiro, quando a produção da novela entra em ritmo acelerado.

Nos bastidores, Walcyr tem demonstrado cautela. O autor ainda guarda lembranças complicadas do que aconteceu em “Verdades Secretas”, quando Deborah Secco, escalada como a protagonista Carolina, descobriu a gravidez após já ter gravado algumas cenas. A produção teve que agir rápido, e Drica Moraes acabou assumindo o papel em cima da hora.

A Globo, por ora, trabalha com diferentes cenários. Caso Camila não possa assumir a personagem, Nathalia Dill surge como uma alternativa sólida. Versátil e com boa relação com o público, ela é vista como capaz de sustentar a personagem e a trama caso seja necessário substituir a protagonista original.

Nos próximos meses, a decisão deve ser tomada para que os testes de elenco e leituras com o núcleo principal possam começar. “Quem Ama Cuida” promete seguir a linha dramática típica de Walcyr Carrasco, com romances intensos, segredos familiares e viradas explosivas.