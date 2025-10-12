Nathalia Florentino sobre O Senhor e a Serva: “Meses intensos”

Amanhã, a partir das 21h, chega à programação da Record, a série “O Senhor e a Serva”, protagonizada por Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari.

Trata-se de um spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, com dez episódios e acompanha eventos relacionados à igreja primitiva.

O enredo acompanha Elisa (Nathalia Florentino), uma jovem que enfrenta perdas e abandono, mas mantém sua fé mesmo diante das dificuldades. Sem ter escolha, ela acaba se tornando serva em uma Roma dominada pela ambição e a violência.

Entregue por sua antiga senhora, Valéria (Juliana Schalch), Elisa vai trabalhar na casa de Caius (Dudu Pelizzari), um guerreiro respeitado, mas atormentado por lembranças dolorosas que ele evita enfrentar.

A série navega também pelo universo de produções como “Gladiador” e “Spartacus”, por meio de Priscus, personagem de Carlo Porto, descrito como “um monstro” na arena.

“’O Senhor e a Serva’ foi um tempo de entrega, fé e transformação. Um projeto que fala sobre amor em meio a dor, sobre coragem em tempos de silêncio, sobre a liberdade que nasce da alma”, declara Nathalia Florentino.

“Foram meses intensos, vividos com uma equipe linda, generosa que colocou o coração em cada cena. A Elisa foi o meu elo com essa história. Chegou silenciosa, profunda, firme, carregando toda a sua verdade e agora chega o momento de fechar esse ciclo e deixar que ela viva através de quem vai acompanhar essa trajetória. Que o público sinta o mesmo que sentimos nesse mergulho profundo em resiliência e humanidade”, conclui a atriz.