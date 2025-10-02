Nattan anuncia gravação de DVD especial em Las Vegas: “Mil possibilidades”

Nattanzinho vive uma fase iluminada! O cantor anunciou que está com uma gravação mais do que especial marcada para Las Vegas, nos EUA. O projeto, que acontecerá ainda este ano, marca um novo passo na carreira do artista, que contará com produção de nível internacional.

O DVD terá “uma proposta moderna e cheia de atitude”. A decisão de gravar lá partiu do próprio artista, que considera o local um reflexo de sua identidade, unindo “alegria, espontaneidade e liberdade criativa.”

“Tô indo pra Vegas e quero levar minha galera junto comigo. Não sei se o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o ‘Nattan In Vegas’ é um projeto que quero compartilhar com todo mundo. Quero me divertir fazendo o que amo e aproveitar uma cidade que me permite criar mil cenários e possibilidades”, declara Nattan.

O novo registro audiovisual marca um movimento estratégico em sua trajetória. Informações sobre repertório, convidados e bastidores serão divulgadas em breve, mas já está confirmado que o “Nattan In Vegas” terá produção de padrão internacional.

Ainda em 2025, Nattan lançou o álbum “Imparável”, com músicas inéditas e novas versões de sucessos. Entre as faixas que se destacaram está o single “Ama Ou Não Ama”.