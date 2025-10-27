27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos 102 anos do Nauas Esporte Clube, primeiro clube profissional de futebol da região do Juruá. O Nauas venceu a Seleção de Mâncio de Lima pelo placar de 2 a 1 e o evento foi marcado pela grande participação do público no estádio O Cruzeirão para assistir aos jogos.

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

No primeiro jogo a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul empatou em 2×2 com a Seleção de Rodrigues Alves. O segundo jogo foi entre os Amigos do Nauas contra os ex-jogadores do Nauas, com a vitória dos ex-jogadores por 3 a 2. Já a partida principal entre o Nauas e a Seleção de Mâncio de Lima a equipe cruzeirense venceu pelo placar de 2 a 1.

O ex-jogador do Nauas, Bergson Amorim, que disputou a partida de sábado, destacou o amor e o prazer de defender a equipe.

“Eu digo lá em casa pra eles que o Nauas é meu sangue. Eu, desde 2007, quando nós fomos campeão invicto aqui do campeonato cruzeirense, e daí surgiu o nosso Nauas profissional, sou cada vez mais orgulhoso desse time. Nós fomos vice-campeão acreano em 2010 eu sou grato. Eu queria dizer que essa moçada nova que nós temos um time aqui da nossa cidade que é uma vitrine”, pontuou.

O Nauas Esporte Clube foi fundado no dia 19 de outubro de 1923. O treinador do Nauas Zacarias Lopes destacou a grandeza do clube para a cidade de Cruzeiro do Sul e o apoio da gestão municipal
“Não é qualquer instituição que complete 102 anos, futebolisticamente só o Rio Branco e o Nauas. Agradeço ao prefeito Zequinha e ao Departamento de Esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio que sempre vem dando, também ao futebol amador que só cresceu aqui em Cruzeiro do Sul”.

A presidente do Nauas Esporte Clube, Janete Lopes destacou a importância do evento para o Nauas. “A competição foi maravilhosa é todas as equipe fizeram bons jogos. O Nauas fez uma boa estreia também e ganhamos o jogo. O Nauas recebeu esse lindo troféu aqui, 102 anos, então a história está marcada e a virada de página também. Nosso propósito, nosso objetivo era aproximar o Nauas cada vez mais da população cruzeirense, dos nossos amigos, empresários, investidores que quiserem investir no Nauas. O torcedor pode esperar bons frutos. Agradecemos o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul na realização de grande evento.”

Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul reafirmou o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com o esporte e o Nauas.

“Mais uma vez fizemos um grande evento com o objetivo de comemorar os 102 anos do Nauas que representa nossa cidade no futebol profissional do Acre”, concluiu Gilvan.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost