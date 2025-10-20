20/10/2025
Navio de guerra do Reino Unido chegará ao Brasil na próxima semana

O navio de guerra HMS Medway, do Reino Unido, chegará ao Brasil na próxima semana e deve passar por dois estados do país. A informação consta em um despacho da Marinha Brasileira, divulgado nesta segunda-feira (20/10) no Diário Oficial da União.

A embarcação deve atracar no porto do Recife (PE) em 28 de outubro, onde deve permanecer até o dia 30. Em seguida o HMS Medway navegará até o porto de Salvador (BA) e ficará na região entre os dias 3 e 7 de novembro, disse a decisão que autorizou a chegada do navio em águas brasileiras.

O navio é utilizado pela Marinha Real Britânica para missões de patrulha, ajuda humanitária e segurança.

Até o momento ainda não está claro qual será o objetivo da passagem do HMS Medway por Pernambuco e Bahia.

Ela, contudo, coincide com o fim da missão de patrulha do HMS Medway no Caribe, que será substituído pelo HMS Trent. A substituição foi divulgada neste fim de semana pela Marinha Real Britânica. 

 

 

