nba-bate-recorde-de-jogadores-estrangeiros-na-temporada-2025/26

A NBA registrou um novo marco de internacionalização para a temporada 2025-26. Ao todo, 135 jogadores nascidos fora dos Estados Unidos estão nas listas de 30 equipes, superando o recorde anterior de 125, registrado na temporada 2023-24.

Pelo 12º ano consecutivo, a liga mantém pelo menos 100 atletas internacionais nas listas iniciais. O Canadá lidera fora dos Estados Unidos, com 23 jogadores, incluindo Shai Gilgeous-Alexander, astro do Oklahoma City Thunder, campeão da última temporada e MVP.

Gui Santos foi elogiado por Steve Kerr

Shai é apenas o terceiro jogador do OKC a conquistar o MVP jogando pela franquia

Nikola Jokic #15 of the Denver Nuggets is defended by Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks

França, Austrália e Alemanha aparecem em seguida, com sete jogadores cada, seguidos pela Sérvia, com seis. O Atlanta Hawks conta com o maior número de estrangeiros em seu elenco, com 10 atletas, enquanto Portland Trail Blazers e Golden State Warriors têm sete cada.

A Europa se destacou com 71 representantes, incluindo grandes nomes como Giannis Antetokounmpo (Grécia), Nikola Jokic (Sérvia), Luka Doncic (Eslovênia) e Victor Wembanyama (França), evidenciando o peso do continente na liga norte-americana.

Entre os brasileiros, o único representante é o brasiliense Gui Santos, que integra o elenco do Golden State Warriors.