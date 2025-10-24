24/10/2025
NBA: Terry Rozier oferece mansão como garantia após deixar a prisão

Acusado de estar envolvido em esquema de apostas, Terry Rozier deixou sua casa avaliada em US$ 6 milhões (R$ 32,3 milhões) como garantia após o juiz responsável permitir que o atleta deixasse a custódia federal mediante à entrega da mansão. O magistrado não atendeu ao pedido dos promotores para fixar uma fiança de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,8 milhões).

O jogador do Miami Heat foi liberado ainda nessa quinta-feira (23/10) depois de ter prisão decretada. A próxima audiência está marcada para dezembro, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ele também renunciou ao direito de comparecer às audiências futuras, na Flórida.

O governo solicitou uma fiança baseada no salário anual do atleta, que é de US$ 20 milhões (R$ 107,6 milhões), ganhos acumulados em US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) e a posse de outros bens e propriedades valiosas.

Durante a audiência, o advogado do atleta, Jim Trusty, destacou o bom caráter do atleta e afirmou que “um homem que não joga”. A mãe do armador também esteve presente e reforçou o argumento de que ele não representa risco de fuga.

Terry Rozier, do Miami Heat, foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de envolvimento em esquema de apostas. O FBI está à frente da investigação do caso.

Casas de apostas em vários estados sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier antes do jogo entre Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023. Ao todo, foram 30 apostas em 46 minutos, com valor total de US$ 13.759 (R$ 74.126,61).

As movimentação foram feitas com o valor abaixo nos pontos, rebotes e assistências de Rozier. Ele jogou por apenas 10 minutos e deixou a partida após alegar lesão no pé.

O Distrito Leste de Nova York e o diretor do FBI, Kash Patel, darão uma entrevista coletiva às 11h (horário de Brasília) para anunciar as prisões decorrentes da investigação.

O Miami Heat perdeu na estreia da NBA, nessa quarta-feira (22/10), por 125 x 121, em jogo contra o Orlando Magic. Rozier não foi relacionado por opção do técnico.

