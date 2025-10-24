NBA: Terry Rozier oferece mansão como garantia após deixar a prisão

Acusado de estar envolvido em esquema de apostas, Terry Rozier deixou sua casa avaliada em US$ 6 milhões (R$ 32,3 milhões) como garantia após o juiz responsável permitir que o atleta deixasse a custódia federal mediante à entrega da mansão. O magistrado não atendeu ao pedido dos promotores para fixar uma fiança de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,8 milhões).

O jogador do Miami Heat foi liberado ainda nessa quinta-feira (23/10) depois de ter prisão decretada. A próxima audiência está marcada para dezembro, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ele também renunciou ao direito de comparecer às audiências futuras, na Flórida.

Terry Rozier, do Miami Heat, foi preso nesta quinta-feira (23/10) nos Estados Unidos, acusado de envolvimento em esquema de apostas

Casas de apostas em vários estados sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier em 23 de março de 2023

Ao todo, foram 30 apostas em 46 minutos, com valor total de US$ 13.759 (R$ 74.126,61).

O governo solicitou uma fiança baseada no salário anual do atleta, que é de US$ 20 milhões (R$ 107,6 milhões), ganhos acumulados em US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) e a posse de outros bens e propriedades valiosas.

Durante a audiência, o advogado do atleta, Jim Trusty, destacou o bom caráter do atleta e afirmou que “um homem que não joga”. A mãe do armador também esteve presente e reforçou o argumento de que ele não representa risco de fuga.

Terry Rozier, do Miami Heat, foi preso em Orlando, nos Estados Unidos, acusado de envolvimento em esquema de apostas. O FBI está à frente da investigação do caso.

Casas de apostas em vários estados sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier antes do jogo entre Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023. Ao todo, foram 30 apostas em 46 minutos, com valor total de US$ 13.759 (R$ 74.126,61).

As movimentação foram feitas com o valor abaixo nos pontos, rebotes e assistências de Rozier. Ele jogou por apenas 10 minutos e deixou a partida após alegar lesão no pé.

O Distrito Leste de Nova York e o diretor do FBI, Kash Patel, darão uma entrevista coletiva às 11h (horário de Brasília) para anunciar as prisões decorrentes da investigação.

O Miami Heat perdeu na estreia da NBA, nessa quarta-feira (22/10), por 125 x 121, em jogo contra o Orlando Magic. Rozier não foi relacionado por opção do técnico.