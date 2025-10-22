NBB: Brasília Basquete estreia com vitória em casa contra o Osasco

Em um jogo disputado e com emoção até o final, o Brasília Basquete estreou no NBB com vitória por 77 x 74 contra o Osasco, na Arena BRB Nilson Nelson nesta quarta-feira (22/10). Os destaques do time brasiliense foram Buiú e Corvalan, que combinaram para 35 pontos e 11 rebotes na partida.

Confira como foi o jogo:

1º Quarto

A partida começou equilibrada, com bom aproveitamento nas bolas do perímetro dos dois times. O quarto chegou a metade com empate em 13 x 13. As equipes seguiram com bons chutes de três, mantendo o placar igualado. Na reta final o Osasco foi mais efetivo e terminou na frente, 24 x 19.

2º Quarto

O Brasília Basquete voltou melhor, ajustando sua defesa e com bom aproveitamento nos arremessos. Os donos da casa impediram que os visitantes não pontuassem por dois minutos. Com uma linda bola de três de Corvalan no estouro do cronômetro, o Brasília venceu o quarto por 26 x 14 e terminaram o primeiro tempo com 45 x 38.

3º Quarto

Com mais consistência e uma forte defesa, o Brasília Basquete seguiu em vantagem. As duas equipes erraram muitos arremessos, principalmente nas bolas de três, e o time paulista voltou a jogar melhor, e venceu por 18 x 16 o quarto.

4º Quarto

Os donos da casa voltaram com tudo, e em pouco tempo conseguiram uma run de 8 x 0. Mas o time paulista se recuperou e deixou o jogo mais equilibrado. A vitória foi confirmada no final da partida. Com uma roubada de Von Haydin no fim do jogo, vitória do Brasília Basquete, por 77 x 74.

O Brasília Basquete volta a quadra no próximo sábado (25/10), novamente em casa, contra o Rio Claro, ás 17h.