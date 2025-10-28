NCT Dream anuncia volta triunfal com novo mini-álbum; saiba quando!

Os fãs de NCT Dream já podem comemorar: o grupo confirmou o lançamento do seu sexto mini-álbum, “Beat It Up”, para o dia 17 de novembro. Este será o primeiro retorno do grupo desde o álbum completo “Go Back To The Future”, lançado em julho do ano passado.

Enquanto o projeto anterior explorava o conceito da “direção do tempo” e celebrava momentos marcantes da trajetória do NCT Dream, “Beat It Up” promete apresentar uma nova perspectiva — desta vez, centrada na “velocidade do tempo”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbum Divulgação NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbum Reprodução: Youtube NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbum Reprodução: Youtube NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbum Divulgação NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbum Divulgação Voltar

Próximo

Segundo o portal MK Sports, o novo trabalho contará com seis faixas que narram a jornada dos sete integrantes, que desde a infância seguem firmes na busca por seus sonhos, cada um em seu próprio ritmo.

Com “Beat It Up”, o NCT Dream quer reforçar sua confiança e mostrar que sua história está longe de acabar. O grupo reafirma sua determinação em seguir adiante com paixão e autenticidade, mais ousado, mais veloz e mais intenso do que nunca.

O mini-álbum estará disponível em formato físico a partir de 17 de novembro, e as pré-vendas já estão abertas desde 27 de outubro em diversas lojas de música, tanto online quanto físicas.

Desde sua estreia em agosto de 2016, o NCT Dream se consolidou como um dos principais nomes do K-pop, acumulando hits, turnês em grandes estádios e milhões de álbuns vendidos. Atualmente, o grupo está em turnê com o espetáculo “The Dream Show 4: Dream The Future”.