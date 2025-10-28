28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

NCT Dream anuncia volta triunfal com novo mini-álbum; saiba quando!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nct-dream-anuncia-volta-triunfal-com-novo-mini-album;-saiba-quando!

Os fãs de NCT Dream já podem comemorar: o grupo confirmou o lançamento do seu sexto mini-álbum, “Beat It Up”, para o dia 17 de novembro. Este será o primeiro retorno do grupo desde o álbum completo “Go Back To The Future”, lançado em julho do ano passado.

Enquanto o projeto anterior explorava o conceito da “direção do tempo” e celebrava momentos marcantes da trajetória do NCT Dream, “Beat It Up” promete apresentar uma nova perspectiva — desta vez, centrada na “velocidade do tempo”.

Veja as fotos

Divulgação
NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbumDivulgação
Reprodução: Youtube
NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbumReprodução: Youtube
Reprodução: Youtube
NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbumReprodução: Youtube
Divulgação
NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbumDivulgação
Divulgação
NCT Dream anuncia data de comeback com novo mini-álbumDivulgação

Leia Também

Segundo o portal MK Sports, o novo trabalho contará com seis faixas que narram a jornada dos sete integrantes, que desde a infância seguem firmes na busca por seus sonhos, cada um em seu próprio ritmo.

Com “Beat It Up”, o NCT Dream quer reforçar sua confiança e mostrar que sua história está longe de acabar. O grupo reafirma sua determinação em seguir adiante com paixão e autenticidade, mais ousado, mais veloz e mais intenso do que nunca.

O mini-álbum estará disponível em formato físico a partir de 17 de novembro, e as pré-vendas já estão abertas desde 27 de outubro em diversas lojas de música, tanto online quanto físicas.

Desde sua estreia em agosto de 2016, o NCT Dream se consolidou como um dos principais nomes do K-pop, acumulando hits, turnês em grandes estádios e milhões de álbuns vendidos. Atualmente, o grupo está em turnê com o espetáculo “The Dream Show 4: Dream The Future”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost