Neguinho da Beija-Flor será candidato ao Senado pelo PT no Rio de Janeiro

Neguinho da Beija-Flor será a aposta do PT para enfrentar Flávio Bolsonaro no Senado

O sambista Neguinho da Beija-Flor deve disputar uma vaga no Senado pelo PT nas eleições de 2026, segundo confirmou Washington Quaquá, vice-presidente nacional do partido e prefeito de Maricá. Quaquá afirmou que Neguinho é “a nova fronteira da esquerda no Rio” e destacou a capacidade do intérprete de conquistar apoio nas favelas, na zona oeste e nas periferias da cidade.

“A ideia é que ele ajude Lula a se aproximar das classes populares. É um cara querido, vai entrar em todo lugar. Então, o melhor candidato a senador do Rio de Janeiro é o Neguinho”, disse Quaquá. Nas redes sociais, o prefeito já havia sinalizado a escolha em uma publicação na manhã desta quarta-feira (1º). “Pra tirar Flávio Bolsonaro do Senado, Neguinho da Beija-Flor candidato! Um cara do povo, com raiz na Baixada, que entende o Rio. Um candidato para unir”, escreveu Quaquá, acompanhado de foto sorridente ao lado do sambista.

Neguinho da Beija-Flor será a aposta do PT para enfrentar Flávio Bolsonaro no Senado/Foto: Reprodução

A candidatura de Neguinho está sendo articulada dentro do PT como uma das apostas para enfrentar o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Quaquá, o nome conta com apoio da maioria de seu grupo, e o partido estuda incluir o sambista em pesquisas eleitorais para testar sua popularidade. Neste cenário, ainda não está definido qual seria o futuro político de Benedita da Silva, já em pré-campanha ao Senado.

Neguinho da Beija-Flor tem longa relação com o PT e com o ex-presidente Lula. Em 2009, chegou a convidar Lula como padrinho de seu casamento. Anos depois, a amizade sofreu um afastamento após uma paródia cantada pelo sambista, que fazia referência ao triplex do Guarujá e desagradou o ex-presidente. O intérprete reconheceu o erro, e os dois se reconciliaram em 2022.

Nas redes sociais, Neguinho também compartilhou um vídeo em que aparece cantando ao lado de Quaquá, reforçando sua proximidade com a política e com a militância do partido.

