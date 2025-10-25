25/10/2025
Nelly Furtado anuncia pausa na carreira: veja o motivo

Escrito por Metrópoles
A cantora Nelly Furtado anunciou, na noite desta sexta-feira (24/10), que fará uma pausa na carreira musical, após mais de 25 anos de carreira.

Em uma postagem emocionante nas redes, a artista canadense relembrou momentos marcantes da carreira e anunciou a pausa por tempo indeterminado para focar em “outros empreendimentos criativos e pessoais”.

Já se passaram 25 anos desde o lançamento do primeiro álbum da cantora, Whoa, Nelly! (2000), e, com todo o sucesso, ela celebrou na postagem o quão significativo é que a música dela tenha chegado a uma nova geração de fãs. “Eu não poderia estar mais feliz”, destacou.

Mesmo afirmando que, ao longo dos anos, amou ver essa interação de fãs redescobrindo a música dela e se apresentando novamente nos palcos, ela revelou que tomou a decisão da pausa na carreira para focar em “outros empreendimentos criativos e pessoais” que ela sinta que sejam adequados para este momento da vida dela.

“Gostei muito da minha carreira e ainda adoro compor, pois sempre vi isso como um hobby que tive a sorte de transformar em carreira. Vou me identificar como compositor para sempre”, afirmou ela também em um trecho da postagem. Ela também agradeceu os fãs pelos anos de parceria com ela.

