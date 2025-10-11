Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil







Com uma trajetória consolidada no país e no exterior, o guitarrista Nelson Faria é a atração da telinha da TV Brasil com um show exclusivo no Cena Musical. A performance em formato de quarteto resgata sucessos do cancioneiro nacional. O espetáculo entra no ar na programação da emissora pública na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite.

O artista executa a obra de personalidades do jazz, do blues e do cenário da música brasileira como os astros Milton Nascimento, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Tom Jobim, além de composições próprias. O repertório inclui as músicas O Barquinho e Vera Cruz, além das canções autorais Juliana, Valsa para Nathalia e Brooklyn High.

Violonista, arranjador, compositor e professor, Nelson Faria é considerado um dos mais importantes músicos da cena contemporânea brasileira. Natural de Belo Horizonte, o guitarrista mineiro marcou presença em diversos festivais estrangeiros, como os de Montreaux, de Jacarta e de Montreal.

Na performance gravada com exclusividade pelo canal no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, o bamba é acompanhado no palco por Ney Conceição (baixo), Marcos Nimrichter (teclado) e Di Stéffano (bateria). O show tem a participação especial de Ulisses Rocha, no violão.

Apresentado por Bia Aparecida, o Cena Musical traz ícones da música e novos talentos. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O espetáculo liderado por Nelson Faria foi registrado em maio deste ano no projeto Sextas Instrumentais.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que exibe apresentações inéditas com a sonoridade da música do país. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa mostra performances que revelam e celebram a diversidade e a riqueza do cancioneiro nacional.

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atração do canal público na atual temporada. A leva de espetáculos exclusivos apresentados no programa reúne nomes consagrados de vários gêneros da música brasileira.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.