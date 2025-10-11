11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nelson-faria-apresenta-classicos-do-cancioneiro-nacional-na-tv-brasil


Logo Agência Brasil

Com uma trajetória consolidada no país e no exterior, o guitarrista Nelson Faria é a atração da telinha da TV Brasil com um show exclusivo no Cena Musical. A performance em formato de quarteto resgata sucessos do cancioneiro nacional. O espetáculo entra no ar na programação da emissora pública na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite.

O artista executa a obra de personalidades do jazz, do blues e do cenário da música brasileira como os astros Milton Nascimento, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Tom Jobim, além de composições próprias. O repertório inclui as músicas O Barquinho e Vera Cruz, além das canções autorais Juliana, Valsa para Nathalia e Brooklyn High.

Notícias relacionadas:

Violonista, arranjador, compositor e professor, Nelson Faria é considerado um dos mais importantes músicos da cena contemporânea brasileira. Natural de Belo Horizonte, o guitarrista mineiro marcou presença em diversos festivais estrangeiros, como os de Montreaux, de Jacarta e de Montreal.

Na performance gravada com exclusividade pelo canal no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, o bamba é acompanhado no palco por Ney Conceição (baixo), Marcos Nimrichter (teclado) e Di Stéffano (bateria). O show tem a participação especial de Ulisses Rocha, no violão.

Apresentado por Bia Aparecida, o Cena Musical traz ícones da música e novos talentos. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O espetáculo liderado por Nelson Faria foi registrado em maio deste ano no projeto Sextas Instrumentais.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que exibe apresentações inéditas com a sonoridade da música do país. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa mostra performances que revelam e celebram a diversidade e a riqueza do cancioneiro nacional.

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atração do canal público na atual temporada. A leva de espetáculos exclusivos apresentados no programa reúne nomes consagrados de vários gêneros da música brasileira.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost