Neoenergia remove irregularidades de supermercado após 38 notificações

A Neoenergia informou à coluna Na Mira que todas as irregularidades identificadas em uma das lojas da rede de supermercados Dona, na 506 Norte, foram removidas.

Sobre eventuais multas, a companhia não se pronunciou, mas afirmou que o fornecimento de energia foi normalizado e que os equipamentos envolvidos foram encaminhados à perícia da Polícia Civil (PCDF).

A rede já foi notificada 38 vezes por irregularidades desde 2021, segundo a Neoenergia. A última irregularidade, constatada nessa quarta-feira (8/10), verificou um desvio de 564.247 kWh, volume suficiente para abastecer mais de 4 mil residências por um mês.

Leia também

A distribuidora também instaurou processo administrativo para a cobrança da energia não faturada.

Imagem:

Rede de supermercados do DF que furtou R$ 600 mil em energia foi multada 38x

Furtar energia é crime

O furto de energia elétrica é crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 155, § 3º, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Essa prática ilegal, conhecida como “gato de energia”, gera prejuízos financeiros às concessionárias, aumenta os custos para os consumidores e representa riscos graves, como incêndios e choques elétricos.

Entenda o caso:

Na manhã dessa quarta-feira (8/10), os agentes da Neoenergia flagraram mais uma fraude no medidor de energia na loja Dona da 506 Norte.

A rede já havia sido notificada 38 vezes por irregularidades desde 2021.

Segundo a Neoenergia, a rede de supermercados do DF já teve 1,88 milhão de kWh recuperados — equivalente ao consumo mensal de 13,4 mil residências — gerando um prejuízo de R$ 1,7 milhão.

O valor refere-se a 16 lojas da rede que foram autuadas por falhas de medição ou fraudes comprovadas, conhecidas como “gatos de energia”.

Reincidência

A unidade da Asa Norte já havia sido flagrada em janeiro de 2024 com indícios de manipulação em medidor defeituoso.

A Neoenergia reforçou que furtos de energia — conhecidos como “gatos” — configuram crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, além de riscos de acidentes, incêndios e interrupções no fornecimento.

Em nota, a defesa da rede Dona classificou a acusação como falsa e irresponsável. Afirmou que não houve qualquer desvio de energia elétrica, fato que será comprovado por meio da ação judicial cabível.

Segundo a defesa, eventual levantamento unilateral e sem responsabilidade técnica realizado pela concessionária não tem validade, conforme a legislação vigente e o entendimento consolidado dos tribunais brasileiros.

A rede Dona reafirmou sua conduta pautada pela seriedade e pelo respeito, e informou que tomará todas as medidas judiciais necessárias para coibir o abuso, bem como buscar a indenização por danos morais e materiais sofridos.