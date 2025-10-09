09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Neoenergia remove irregularidades de supermercado após 38 notificações

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
neoenergia-remove-irregularidades-de-supermercado-apos-38-notificacoes

A Neoenergia informou à coluna Na Mira que todas as irregularidades identificadas em uma das lojas da rede de supermercados Dona, na 506 Norte, foram removidas.

Sobre eventuais multas, a companhia não se pronunciou, mas afirmou que o fornecimento de energia foi normalizado e que os equipamentos envolvidos foram encaminhados à perícia da Polícia Civil (PCDF).

A rede já foi notificada 38 vezes por irregularidades desde 2021, segundo a Neoenergia. A última irregularidade, constatada nessa quarta-feira (8/10), verificou um desvio de 564.247 kWh, volume suficiente para abastecer mais de 4 mil residências por um mês.

Leia também

A distribuidora também instaurou processo administrativo para a cobrança da energia não faturada.

Imagem:

Rede de supermercados do DF que furtou R$ 600 mil em energia foi multada 38xRede de supermercados do DF que furtou R$ 600 mil em energia foi multada 38x

Furtar energia é crime

O furto de energia elétrica é crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 155, § 3º, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Essa prática ilegal, conhecida como “gato de energia”, gera prejuízos financeiros às concessionárias, aumenta os custos para os consumidores e representa riscos graves, como incêndios e choques elétricos.

Entenda o caso:

  • Na manhã dessa quarta-feira (8/10), os agentes da Neoenergia flagraram mais uma fraude no medidor de energia na loja Dona da 506 Norte.
  • A rede já havia sido notificada 38 vezes por irregularidades desde 2021.
  • Segundo a Neoenergia, a rede de supermercados do DF já teve 1,88 milhão de kWh recuperados — equivalente ao consumo mensal de 13,4 mil residências — gerando um prejuízo de R$ 1,7 milhão.
  • O valor refere-se a 16 lojas da rede que foram autuadas por falhas de medição ou fraudes comprovadas, conhecidas como “gatos de energia”.

Reincidência

A unidade da Asa Norte já havia sido flagrada em janeiro de 2024 com indícios de manipulação em medidor defeituoso.

A Neoenergia reforçou que furtos de energia — conhecidos como “gatos” — configuram crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, além de riscos de acidentes, incêndios e interrupções no fornecimento.

Em nota, a defesa da rede Dona classificou a acusação como falsa e irresponsável. Afirmou que não houve qualquer desvio de energia elétrica, fato que será comprovado por meio da ação judicial cabível.

Segundo a defesa, eventual levantamento unilateral e sem responsabilidade técnica realizado pela concessionária não tem validade, conforme a legislação vigente e o entendimento consolidado dos tribunais brasileiros.

A rede Dona reafirmou sua conduta pautada pela seriedade e pelo respeito, e informou que tomará todas as medidas judiciais necessárias para coibir o abuso, bem como buscar a indenização por danos morais e materiais sofridos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost