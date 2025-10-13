netanyahu-agradece-a-trump-e-ataca-onu-no-parlamento-de-israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou, nesta segunda-feira (13/10), a Organização das Nações Unidas (ONU) durante seu discurso no parlamento israelense, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo Netanyahu, Trump usou a própria voz “contra as mentiras sobre Israel nas Nações Unidas”.

Em setembro, na Assembleia-Geral da ONU, diversos países lamentaram o conflito de Israel na Faixa de Gaza. Quando Netanyahu discursou, delegações se levantaram e foram embora.

O que está acontecendo?

Após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas ser alcançado, Donald Trump está no Oriente Médio para acompanhar de perto as assinaturas.

Na madrugada desta segunda, o grupo palestino Hamas libertou 20 reféns que estavam em seu poder desde o início da guerra com Israel.

A libertação faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo. Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a serem abordados.

O primeiro-ministro israelense iniciou seu discurso agradecendo ao presidente norte-americano pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas.

“Quando fomos informados hoje, uma hora atrás, que todos os nossos reféns vivos haviam retornado para nós, que felicidade”, agradeceu Netanyahu.

Netanyahu pontuou que Trump está “comprometido com essa paz” e que também trabalha para mantê-la.

“Nenhum presidente americano fez mais por Israel, e como eu disse em Washington, nem de perto, nem chega perto que os outros fizeram”, reforçou Netanyahu ao agradecer Trump.