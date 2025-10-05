05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Netanyahu condiciona plano de paz em Gaza à libertação de reféns

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
netanyahu-condiciona-plano-de-paz-em-gaza-a-libertacao-de-refens

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (5/10) que não avançará com o plano de cessar-fogo proposto pelo governo dos Estados Unidos até que todos os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados. A declaração foi feita durante um discurso ao Fórum de Heróis de Israel, em Jerusalém, grupo formado por famílias de vítimas dos ataques de 7 de outubro de 2023 e da guerra subsequente em Gaza.

“Não passaremos para nenhuma das 21 cláusulas até que o último refém, cada um deles, tenha cruzado o território israelense”, afirmou Netanyahu. “Só então prosseguiremos para qualquer outra cláusula”.

A fala ocorre em meio às negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos e ao plano proposto pelo presidente Donald Trump, que prevê cessar-fogo imediato, troca de prisioneiros e envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Leia também

Pressão interna e protestos

Enquanto Netanyahu discursava, manifestantes se reuniram em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em Jerusalém, durante um protesto organizado por famílias de reféns israelenses. Os participantes pediram mais empenho do governo na negociação pela libertação dos sequestrados e criticaram a lentidão nas tratativas.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram faixas com frases como “Tragam nossos filhos para casa” e “Sem reféns, sem paz”.

4 imagensPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuFechar modal.1 de 4

Donald Trump e Benjamin Netanyahu selam plano de paz em Gaza

Win McNamee/Getty Images2 de 4

Win McNamee/Getty Images3 de 4

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Alex Wong/Getty Images4 de 4

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Taylor Hill/Getty Images

Situação em Gaza

Apesar dos apelos internacionais por cessar-fogo, o Exército de Israel manteve durante este fim de semana sua ofensiva sobre a Cidade de Gaza. Hospitais locais relataram dezenas de mortos nas últimas 24 horas, incluindo mulheres e crianças.

Nesse sábado (4/10), o grupo palestino Hamas classificou as declarações de Netanyahu como “hipocrisia”, afirmando que Israel segue realizando “massacres bárbaros” enquanto discute acordos de paz.

Segundo o movimento, os ataques aéreos recentes deixaram ao menos 70 mortos.

Próximos passos

Delegações de Israel e do Hamas devem se reunir no Cairo entre este domingo e segunda-feira (6/10) para discutir a libertação dos reféns e a troca de prisioneiros palestinos.

table visualization

 

O plano de paz de Trump estabelece que a libertação completa dos sequestrados é a condição inicial para qualquer avanço nas demais etapas do acordo, reforçando a posição de Netanyahu de não seguir adiante até que todos os reféns retornem a Israel.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost