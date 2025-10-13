13/10/2025
Netanyahu diz estar “comprometido com a paz”, assim como Trump

Escrito por Metrópoles
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (13/10), estar “comprometido com a paz”. Ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e após a libertação de reféns, o israelense afirmou estar agradecido pela atuação de Trump no Oriente Médio, que também se compromete a manter a paz.

A declaração ocorreu no parlamento de Israel, onde Trump está no momento para acompanhar pessoalmente as negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que resultaram em um cessar-fogo.

O que está acontecendo?

  • Após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas ser alcançado, Donald Trump está no Oriente Médio para acompanhar de perto as assinaturas.
  • Na madrugada desta segunda, o grupo palestino Hamas libertou 20 reféns que estavam em seu poder desde o início da guerra com Israel.
  • A libertação faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo. Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a serem abordados.

Segundo Netanyahu, Trump ficará na história da humanidade e na de Israel.

“Senhor Presidente [Trump], o senhor está comprometido com essa paz, eu estou comprometido com essa paz, e juntos”, reforçou Netanyahu.

Ele também afirmou que “Donald Trump é o maior amigo do Estado de Israel e o maior que já teve na Casa Branca”. O primeiro-ministro israelense iniciou o discurso agradecendo ao presidente norte-americano pelo acordo de cessar-fogo.

De acordo com Netanyahu, Trump usou a própria voz “contra as mentiras sobre Israel nas Nações Unidas”. Em setembro, na Assembleia Geral da ONU, diversos países lamentaram o conflito de Israel na Faixa de Gaza.

“Como primeiro-ministro de Israel, eu estendo a minha mão a todos aqueles que querem fazer a paz conosco. Ninguém mais quer a paz do que o povo de Israel”, pontuou Netanyahu.

O discurso ocorreu em meio à troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, conforme previsto no acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

