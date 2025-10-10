10/10/2025
Netanyahu diz que Hamas será desarmado e Gaza, desmilitarizada

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou, nesta sexta-feira (10/10), a promessa de desarmar o grupo palestino Hamas, em um discurso transmitido pela TV e divulgado nas redes sociais. A declaração foi feita uma hora após o início do cessar-fogo em Gaza.

De acordo com Netanyahu, o “Hamas só concordou com o acordo quando sentiu a espada pousada em seu pescoço, e ela ainda está em seu pescoço”.

“Hamas será desarmado e Gaza será desmilitarizada. Se isso for alcançado da maneira fácil, tanto melhor. E se não, será alcançado da maneira difícil”, pontuou Netanyahu.

Cessar-fogo

  • O cessar-fogo entre Hamas e Israel teve início nesta sexta-feira (10/10), permitindo que milhares de palestinos retornassem ao território.
  • O anúncio de cessar-fogo foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sinalizou o “fim da guerra em Gaza”.
  • A primeira fase do acordo envolve a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Netanyahu expressou gratidão aos soldados israelenses e à população por sua “resiliência e determinação ao longo dos dois anos de conflito”.

Ele acrescentou ainda que todos os reféns, vivos e mortos, retornarão às suas famílias.

“Ao longo dos dois anos desde o início da guerra, prometi às famílias dos sequestrados, e também a vocês, cidadãos de Israel, que traríamos todos de volta, sem exceção. Prometemos — e estamos cumprindo”, destacou o premiê.

Netanyahu também enfatiza a necessidade de garantir que Gaza não volte a representar uma ameaça e afirmou que o segundo plano apresentado por Donald Trump incluirá a desmilitarização de Gaza e a “destruição de toda a infraestrutura militar e terrorista”.

Nesta sexta, diversos palestinos retornaram para suas casas em Gaza, após dois anos de conflito.

