netanyahu-rompe-cessar-fogo-e-ordena-ataques-na-faixa-de-gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou, nesta terça-feira (28/10), que o Exército israelense realizasse “imediatamente” ataques na Faixa de Gaza. A declaração ocorre em meio ao acordo de cessar-fogo com o Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que, após consultas de segurança realizadas em Israel, Netanyahu determinou o retorno dos ataques.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) também informaram que, após uma avaliação da situação do cessar-fogo, o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou a decisão de suspender as restrições de segurança impostas pelo Exército israelense nas comunidades próximas à Faixa de Gaza a partir desta terça.

Os ataques violam o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em especial pelo presidente Donald Trump. Até o momento, o presidente norte-americano não se pronunciou.

O ataque ocorre em meio às tensões e acusações mútuas entre Israel e o Hamas, após o grupo palestino entregar restos mortais de um refém israelense já devolvido a Israel, o que foi considerado uma violação do acordo.

Mais cedo, o Hamas havia anunciado que entregará o corpo de mais um refém israelense durante o período da noite. A entrega de reféns israelenses e prisioneiros palestinos ocorre em cumprimento à primeira fase do cessar-fogo.