28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Netanyahu rompe cessar-fogo e ordena ataques na Faixa de Gaza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
netanyahu-rompe-cessar-fogo-e-ordena-ataques-na-faixa-de-gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou, nesta terça-feira (28/10), que o Exército israelense realizasse “imediatamente” ataques na Faixa de Gaza. A declaração ocorre em meio ao acordo de cessar-fogo com o Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que, após consultas de segurança realizadas em Israel, Netanyahu determinou o retorno dos ataques.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) também informaram que, após uma avaliação da situação do cessar-fogo, o ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou a decisão de suspender as restrições de segurança impostas pelo Exército israelense nas comunidades próximas à Faixa de Gaza a partir desta terça.

Leia também

Os ataques violam o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em especial pelo presidente Donald Trump. Até o momento, o presidente norte-americano não se pronunciou.

O ataque ocorre em meio às tensões e acusações mútuas entre Israel e o Hamas, após o grupo palestino entregar restos mortais de um refém israelense já devolvido a Israel, o que foi considerado uma violação do acordo.

Mais cedo, o Hamas havia anunciado que entregará o corpo de mais um refém israelense durante o período da noite. A entrega de reféns israelenses e prisioneiros palestinos ocorre em cumprimento à primeira fase do cessar-fogo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost