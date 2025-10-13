Netanyahu se juntará a Trump na cúpula de paz no Egito

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu participará da cúpula internacional de paz no Egito, na tarde desta segunda-feira (13/10), na cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. O evento será copresidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega egípcio, Abdel Fatah al-Sisi.

Anteriormente, pensava-se que o líder israelense não participaria, mas a informação da participação dele foi confirmada pela presidência do Egito. O Hamas afirmou que não comparecerá à “cúpula da paz” com líderes regionais e internacionais.

A cúpula, que deve incluir uma cerimônia de assinatura de paz, terá como objetivo “fortalecer os esforços de paz e estabilidade no Oriente Médio”, de acordo com um porta-voz da presidência egípcia.

Reunião de líderes

A cúpula de paz terá a participação de líderes mundiais de mais de 20 países. Entre os que confirmaram presença estão o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.