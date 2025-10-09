09/10/2025
Netflix confirma quarta temporada de “Monstro”, que vai retratar caso de Lizzie Borden

Após o sucesso da terceira temporada de “Monstro“, a Netflix anunciou que a quarta já está confirmada. Depois de retratar os casos de Jeffrey Dahmer, dos irmãos Menendez e de Ed Gein, a nova leva, dirigida por Ryan Murphy, será baseada em Lizzie Borden. Ela foi acusada de matar o pai e a madrasta a machadadas em 1892, em Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Apesar de já ter explorado casos reais como o de Ed Gein, o assassino condenado em 1950 que inspirou clássicos do terror como “Psicose” e “O Massacre da Serra Elétrica”, a nova temporada de “Monstro” promete ir ainda mais fundo no passado. Desta vez, a produção vai retratar um crime de grande notoriedade do século XIX.

De acordo com registros da época, Lizzie Borden, que jamais confessou o crime ou foi condenada, vivia em meio a constantes tensões familiares. As suspeitas aumentaram quando seu pai, de 70 anos, e a madrasta foram encontrados brutalmente assassinados no quarto de hóspedes da casa onde moravam, desfigurados por golpes de machado.

O julgamento, considerado um verdadeiro espetáculo para a época, terminou com a absolvição da jovem por falta de provas. Isto porque a arma do crime nunca foi encontrada, embora Lizzie tenha sido vista queimando o vestido que usava no dia do assassinato e até comprando uma substância química suspeita na véspera do crime.

O elenco já foi confirmado, mas a data de estreia ainda não. Ella Beatty dará vida à Lizzie, ao lado de Rebecca Hall e Vicky Krieps. A Netflix divulgou uma imagem da protagonista ao lado de Charlie Hunnam, que interpretou Ed Gein, assassino condenado por duas mortes, que violou cadáveres para fabricar móveis, na temporada anterior. A série, atualmente, está entre as mais assistidas do Brasil.

