Netflix pode entrar no futebol e já disputar a Libertadores

O surgimento de novos competidores pelos direitos esportivos está levando o mercado da TV e adjacências a um alvoroço ainda maior.
A CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) iniciou, em 30 de setembro, o processo de licitação para venda dos direitos de transmissão da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana para o período de 2027 a 2030.
Até aí, novidade zero. Procedimento de praxe.
A empresa Fc Diez Media, responsável por coordenar as negociações, receberá as propostas da 1ª rodada até 10 de novembro. A consultoria EY (Ernst & Young) foi designada para acompanhar todo o processo licitatório, garantindo transparência nas tratativas.
Também nada de novo. Mas as surpresas podem surgir agora ou a partir daqui, porque entre as empresas convidadas a participar estão:
- Globo;
- SBT;
- Record;
- Band;
- Netflix;
- Amazon;
- Paramount;
- CazeTV; e
- grupo Disney, controlador da ESPN.
Uma estranheza é a não inclusão do SporTV e nem GE. Talvez, em algum desdobramento, um dos dois apareça.
Todavia, entre os tantos esperados, a grande novidade é a inclusão da Netflix nesta relação.
Para ser incluída, alguma demonstração de querer participar, sem dúvida, deve ter acontecido.
A sua simples presença no cenário Sul-Americano é, sem dúvida, a grande surpresa. E algo para todos abrirem o olho.
O prazo final para a entrega das propostas é 10 de novembro.