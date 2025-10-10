10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Netflix pode entrar no futebol e já disputar a Libertadores

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
netflix-pode-entrar-no-futebol-e-ja-disputar-a-libertadores

O surgimento de novos competidores pelos direitos esportivos está levando o mercado da TV e adjacências a um alvoroço ainda maior.

A CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) iniciou, em 30 de setembro, o processo de licitação para venda dos direitos de transmissão da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana para o período de 2027 a 2030.

Até aí, novidade zero. Procedimento de praxe.

A empresa Fc Diez Media, responsável por coordenar as negociações, receberá as propostas da 1ª rodada até 10 de novembro. A consultoria EY (Ernst & Young) foi designada para acompanhar todo o processo licitatório, garantindo transparência nas tratativas.

Também nada de novo. Mas as surpresas podem surgir agora ou a partir daqui, porque entre as empresas convidadas a participar estão:

  • ➡ Globo;
  • ➡ SBT;
  • ➡ Record;
  • ➡ Band;
  • ➡ Netflix;
  • ➡ Amazon;
  • ➡ Paramount;
  • ➡ CazeTV; e
  • ➡ grupo Disney, controlador da ESPN.

Uma estranheza é a não inclusão do SporTV e nem GE. Talvez, em algum desdobramento, um dos dois apareça.

Todavia, entre os tantos esperados, a grande novidade é a inclusão da Netflix nesta relação.

Para ser incluída, alguma demonstração de querer participar, sem dúvida, deve ter acontecido.

A sua simples presença no cenário Sul-Americano é, sem dúvida, a grande surpresa. E algo para todos abrirem o olho.

O prazo final para a entrega das propostas é 10 de novembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost