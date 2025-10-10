Netflix pode entrar no futebol e já disputar a Libertadores

O surgimento de novos competidores pelos direitos esportivos está levando o mercado da TV e adjacências a um alvoroço ainda maior.

A CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) iniciou, em 30 de setembro, o processo de licitação para venda dos direitos de transmissão da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana para o período de 2027 a 2030.

Até aí, novidade zero. Procedimento de praxe.

A empresa Fc Diez Media, responsável por coordenar as negociações, receberá as propostas da 1ª rodada até 10 de novembro. A consultoria EY (Ernst & Young) foi designada para acompanhar todo o processo licitatório, garantindo transparência nas tratativas.

Também nada de novo. Mas as surpresas podem surgir agora ou a partir daqui, porque entre as empresas convidadas a participar estão:

Globo;

Globo; SBT;

SBT; Record;

Record; Band;

Band; Netflix;

Netflix; Amazon;

Amazon; Paramount;

Paramount; CazeTV; e

CazeTV; e grupo Disney, controlador da ESPN.

Uma estranheza é a não inclusão do SporTV e nem GE. Talvez, em algum desdobramento, um dos dois apareça.

Todavia, entre os tantos esperados, a grande novidade é a inclusão da Netflix nesta relação.

Para ser incluída, alguma demonstração de querer participar, sem dúvida, deve ter acontecido.

A sua simples presença no cenário Sul-Americano é, sem dúvida, a grande surpresa. E algo para todos abrirem o olho.

O prazo final para a entrega das propostas é 10 de novembro.