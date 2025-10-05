Netflix: quem foi Ed Gein e por que ele é um “Monstro”

A nova temporada da série Monstro estreou na Netflix na última sexta-feira (3/10) e desta vez mergulha na mente e nos crimes de Ed Gein. O assassino real inspirou alguns dos personagens mais perturbadores do cinema, como Norman Bates (Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).

A produção, intitulada Monstro: A História de Ed Gein, revive um dos capítulos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos. Com oito episódios, a série reconstitui como um homem aparentemente solitário do interior do Wisconsin se transformou em um símbolo do terror americano.

Leia também

Nascido em 1906, Ed Gein cresceu em um ambiente isolado e dominado por uma mãe autoritária, Augusta, que o criou sob rígidos princípios religiosos e o convenceu de que o mundo era corrompido pelas mulheres e pelo pecado. Quando ela morreu, em 1945, Gein ficou completamente sozinho na fazenda da família, o que se torna o ponto de partida para uma espiral macabra que misturava luto, obsessão e insanidade.

Entre 1954 e 1957, ele matou pelo menos duas mulheres: Mary Hogan, dona de um bar local, e Bernice Worden, proprietária de um armazém na cidade de Plainfield. Mas o que chocou o país foi o que a polícia encontrou ao investigar sua casa: móveis e utensílios feitos com restos humanos.

Havia cadeiras revestidas de pele, tigelas feitas de crânios, máscaras confeccionadas com rostos de mulheres e até um abajur montado com uma face humana.

As autoridades descobriram também que Gein desenterrava cadáveres de mulheres que lembravam sua mãe e usava partes dos corpos para “reconstruí-la”, como se tentasse trazê-la de volta à vida.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Monstro: The Ed Gein Story

Divulgação 2 de 5

Cena de Monstros: A História de Ed Gein

Divulgação/Netflix 3 de 5

Cena de Monstros: A História de Ed Gein

Divulgação/Netflix 4 de 5

Monstro: The Ed Gein Story, da Netflix

Divulgação 5 de 5

Monstro: The Ed Gein Story

Divulgação

Preso em 1957, Ed Gein foi considerado mentalmente incapaz de responder por seus crimes e enviado a um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Mais tarde, em 1968, foi considerado apto a ir a julgamento e declarado culpado pela morte de Bernice Worden.

Mesmo assim, o tribunal o classificou como inimputável por insanidade. Ele passou o restante da vida internado em instituições para criminosos com distúrbios mentais, até morrer em 1984, aos 77 anos.