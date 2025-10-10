Neuropediatra Bruna Beyruth reforça atenção aos sinais do neurodesenvolvimento

O novo episódio do Voz que Eleva convida o público a mergulhar em um tema essencial: o neurodesenvolvimento infantil e os caminhos da neuropediatria. A apresentadora Irinéia Barbosa recebeu a Dra. Bruna Beyruth, especialista que une ciência e sensibilidade, em um bate-papo especial para falar sobre o cuidado e a conscientização em torno de condições como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o TDAH, a epilepsia e as altas habilidades.

Durante a conversa, a Dra. Bruna compartilhou sua trajetória, contando que foi “escolhida” pela neuropediatria, uma área que, como ela explica, vai muito além do autismo e abrange todo o funcionamento do sistema nervoso e do cérebro das crianças. Ela destacou o aumento significativo nos diagnósticos de TEA, atualmente estimado em uma a cada 31 crianças, e explicou que esse número está relacionado tanto a fatores de risco, como idade dos pais e prematuridade, quanto ao avanço da medicina e à ampliação da capacidade diagnóstica.

Entre os pontos mais marcantes, a médica reforçou a importância da intervenção precoce. Segundo ela, agir cedo faz toda a diferença. Quando a criança apresenta atraso motor, hipotonia, dificuldade de comunicação, isolamento ou regressão em marcos já alcançados, é hora de investigar. O cérebro infantil tem uma incrível capacidade de adaptação e, quanto antes o suporte chega, maiores são as possibilidades de evolução.

A conversa também trouxe uma reflexão sobre o espectro autista, desconstruindo mitos entre eles, a ideia de que crianças autistas não gostam de afeto. A Dra. Bruna explicou que essas reações estão ligadas a questões sensoriais, que também influenciam o comportamento, a alimentação e a forma de interação. Ela lembrou que o diagnóstico é clínico, que o foco do tratamento deve ser a autonomia e o bem-estar da criança, preparando-a para uma vida funcional e plena.

O diálogo seguiu para o tema da inclusão, que ainda desafia famílias, escolas e a sociedade. A Dra. Bruna destacou que o preconceito muitas vezes nasce em casa, quando há negação ou dificuldade de aceitação, e reforçou o papel das associações de pais como espaços de acolhimento e troca. Seu recado final é um convite à responsabilidade e ao amor: observar, aceitar e buscar ajuda são gestos de cuidado que transformam vidas e abrem caminhos de mais compreensão e qualidade de vida para cada criança.

O bate-papo celebra a missão de informar e inspirar, reforçando que o conhecimento é, acima de tudo, um ato de cuidado. Cada reflexão compartilhada no episódio se transforma em um convite à escuta atenta, ao olhar sensível e à construção de uma sociedade que acolhe as diferenças com empatia e respeito.

Assim como cada voz que passa pelo Voz que Eleva, esta conversa amplia horizontes e desperta consciências, lembrando que compreender é o primeiro passo para acolher e seguir juntos na construção de um caminho de inclusão, amor e pertencimento para todas as crianças.

O episódio completo pode ser acessado, no canal do Podcast Voz que Eleva, por meio do link: https://www.youtube.com/live/jC_wSnPEUdY?si=TvsjepS-X0BodElo