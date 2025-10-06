06/10/2025
Nevasca no Monte Everest: 200 pessoas aguardam resgate

Após uma tempestade de neve atingir a fronteira entre o Tibete e o Nepal, nas encostas do Monte Everest, deixando centenas de pessoas presas em acampamentos, 350 conseguiram ser resgatadas, enquanto 200 seguem presas. A neve começou a cair na noite de sábado (4/10).

Leia também

De acordo com a mídia estatal chinesa, equipes de resgate foram mobilizadas para o local e, até o momento, 350 caminhantes foram resgatados e levados ao ponto de encontro na cidade de Qudang. Outros 200 foram contatados, mas seguem no local. Todos faziam trilhas quando ficaram presos.

Entenda

  • Uma operação de resgate foi mobilizado no domingo (5/10) para liberar o acesso aos acampamentos na encosta leste do Monte Everest, no Tibete, e resgatar quase mil pessoas.
  • Segundo a mídia chinesa, pessoas envolvidas na operação de resgate relataram que há suprimentos suficientes e que o pessoal está seguro.
  • Devido às condições climáticas, a Empresa de Turismo do Condado de Tingri suspendeu a venda de ingressos e a entrada na área do Everest desde o fim do sábado.

Os turistas ficaram presos nas estradas congeladas e foram forçados a se abrigar em barracas. Diversos grupos ficaram isolados em acampamentos. Segundo a mídia estatal chinesa, em algumas áreas, a nevasca chegou a soterrar as barracas.

O condado de Dingri mobilizou equipes de resgate para a região. A nevasca mais intensa dos últimos feriados atingiu a encosta leste do Monte Everest no sábado, bloqueando estradas e interrompendo serviços próximos à área, dificultando a chegada das equipes até os turistas.

Um funcionário da Área Cênica do Monte Everest, no Tibete, informou que centenas de moradores locais e equipes de resgate trabalham na remoção da neve da montanha, utilizando pás e escavadeiras.

