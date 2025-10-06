nevasca-no-monte-everest:-200-pessoas-aguardam-resgate

Após uma tempestade de neve atingir a fronteira entre o Tibete e o Nepal, nas encostas do Monte Everest, deixando centenas de pessoas presas em acampamentos, 350 conseguiram ser resgatadas, enquanto 200 seguem presas. A neve começou a cair na noite de sábado (4/10).
Leia também
-
Quase mil pessoas ficam presas no Everest por causa de nevasca
-
Pescadores ficaram mais de dois dias à deriva antes de resgate no Rio
-
Vídeos mostram resgate de feridos após forte terremoto no Afeganistão
-
Chile: 19 brasileiros são resgatados após 24h presos em nevasca. Vídeo
De acordo com a mídia estatal chinesa, equipes de resgate foram mobilizadas para o local e, até o momento, 350 caminhantes foram resgatados e levados ao ponto de encontro na cidade de Qudang. Outros 200 foram contatados, mas seguem no local. Todos faziam trilhas quando ficaram presos.
Entenda
- Uma operação de resgate foi mobilizado no domingo (5/10) para liberar o acesso aos acampamentos na encosta leste do Monte Everest, no Tibete, e resgatar quase mil pessoas.
- Segundo a mídia chinesa, pessoas envolvidas na operação de resgate relataram que há suprimentos suficientes e que o pessoal está seguro.
- Devido às condições climáticas, a Empresa de Turismo do Condado de Tingri suspendeu a venda de ingressos e a entrada na área do Everest desde o fim do sábado.
Os turistas ficaram presos nas estradas congeladas e foram forçados a se abrigar em barracas. Diversos grupos ficaram isolados em acampamentos. Segundo a mídia estatal chinesa, em algumas áreas, a nevasca chegou a soterrar as barracas.
O condado de Dingri mobilizou equipes de resgate para a região. A nevasca mais intensa dos últimos feriados atingiu a encosta leste do Monte Everest no sábado, bloqueando estradas e interrompendo serviços próximos à área, dificultando a chegada das equipes até os turistas.
Um funcionário da Área Cênica do Monte Everest, no Tibete, informou que centenas de moradores locais e equipes de resgate trabalham na remoção da neve da montanha, utilizando pás e escavadeiras.