nevasca-no-monte-everest:-200-pessoas-aguardam-resgate

Após uma tempestade de neve atingir a fronteira entre o Tibete e o Nepal, nas encostas do Monte Everest, deixando centenas de pessoas presas em acampamentos, 350 conseguiram ser resgatadas, enquanto 200 seguem presas. A neve começou a cair na noite de sábado (4/10).

De acordo com a mídia estatal chinesa, equipes de resgate foram mobilizadas para o local e, até o momento, 350 caminhantes foram resgatados e levados ao ponto de encontro na cidade de Qudang. Outros 200 foram contatados, mas seguem no local. Todos faziam trilhas quando ficaram presos.

Uma operação de resgate foi mobilizado no domingo (5/10) para liberar o acesso aos acampamentos na encosta leste do Monte Everest, no Tibete, e resgatar quase mil pessoas.

Segundo a mídia chinesa, pessoas envolvidas na operação de resgate relataram que há suprimentos suficientes e que o pessoal está seguro.

Devido às condições climáticas, a Empresa de Turismo do Condado de Tingri suspendeu a venda de ingressos e a entrada na área do Everest desde o fim do sábado.

Os turistas ficaram presos nas estradas congeladas e foram forçados a se abrigar em barracas. Diversos grupos ficaram isolados em acampamentos. Segundo a mídia estatal chinesa, em algumas áreas, a nevasca chegou a soterrar as barracas.

O condado de Dingri mobilizou equipes de resgate para a região. A nevasca mais intensa dos últimos feriados atingiu a encosta leste do Monte Everest no sábado, bloqueando estradas e interrompendo serviços próximos à área, dificultando a chegada das equipes até os turistas.

Um funcionário da Área Cênica do Monte Everest, no Tibete, informou que centenas de moradores locais e equipes de resgate trabalham na remoção da neve da montanha, utilizando pás e escavadeiras.