16/10/2025
Neymar brinca e se vinga da bolada que Mavie levou com apoio dos “parças” do Santos

Escrito por Portal Leo Dias
neymar-brinca-e-se-vinga-da-bolada-que-mavie-levou-com-apoio-dos-“parcas”-do-santos

Neymar resolveu vingar a bolada que Mavie levou! Nos stories, o jogador mostrou que reuniu os colegas do Santos para retribuir o deslize, mas, em vez de boladas, o grupo fez um corredor e deu “tapas” no responsável. Vale lembrar que o acidente aconteceu quando a pequena acompanhava o pai no campo do estádio Vila Belmiro, em São Paulo, durante a partida entre Santos e Corinthians, na quarta-feira (15/10).

Para quem não acompanhou o momento, Neymar levou a filha, Mavie, e a esposa, Bruna Biancardi, para acompanhá-lo na partida do Peixe. Aliás, mãe e filha estavam usando uniformes especiais em apoio ao mês de conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa. Além de aparecer ao lado da mãe, a pequena também desceu ao campo e se divertiu com o pai.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Neymar se vinga da bolada que Mavie levouFoto/Instagram
Foto/Instagram
Neymar se vinga da bolada que Mavie levouFoto/Instagram
Foto/Instagram
Neymar se vinga da bolada que Mavie levouFoto/Instagram
Reprodução: Instagram
“Minha dupla”: Neymar compartilha momento com a filha MavieReprodução: Instagram
Foto/Instagram/@brunabiancardi
Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar JrFoto/Instagram/@brunabiancardi
Divulgação/Santos FC
Neymar Jr.Divulgação/Santos FC

O que a bebê não esperava era o susto que viria a seguir. Mavie levou uma bolada na cabeça e só não caiu no chão porque o craque a segurou a tempo. O jogador imediatamente a pegou no colo e saiu com ela, chorando, do campo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento, que rapidamente viralizou. Com a repercussão, o jogador percebeu que não podia deixar o episódio passar batido.

No Centro de Treinamento, Neymar apareceu ao lado dos parças e contou que eles identificaram o alvo, um membro da equipe do Santos: “Aí, filha! Papai tá vingando”, brincou o jogador, mandando um recado para a menina antes de se reunir com os outros atletas. Na sequência, eles formaram um corredor e deram tapas, tudo em tom de brincadeira. Por fim, o jogador abraçou o responsável e mostrou que tudo terminou bem.

ESCOLHA DO EDITOR

