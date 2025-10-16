Neymar brinca e se vinga da bolada que Mavie levou com apoio dos “parças” do Santos

Neymar resolveu vingar a bolada que Mavie levou! Nos stories, o jogador mostrou que reuniu os colegas do Santos para retribuir o deslize, mas, em vez de boladas, o grupo fez um corredor e deu “tapas” no responsável. Vale lembrar que o acidente aconteceu quando a pequena acompanhava o pai no campo do estádio Vila Belmiro, em São Paulo, durante a partida entre Santos e Corinthians, na quarta-feira (15/10).

Para quem não acompanhou o momento, Neymar levou a filha, Mavie, e a esposa, Bruna Biancardi, para acompanhá-lo na partida do Peixe. Aliás, mãe e filha estavam usando uniformes especiais em apoio ao mês de conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa. Além de aparecer ao lado da mãe, a pequena também desceu ao campo e se divertiu com o pai.

Neymar se vinga da bolada que Mavie levou Foto/Instagram Neymar se vinga da bolada que Mavie levou Foto/Instagram Neymar se vinga da bolada que Mavie levou Foto/Instagram "Minha dupla": Neymar compartilha momento com a filha Mavie Reprodução: Instagram Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar Jr Foto/Instagram/@brunabiancardi Neymar Jr. Divulgação/Santos FC

O que a bebê não esperava era o susto que viria a seguir. Mavie levou uma bolada na cabeça e só não caiu no chão porque o craque a segurou a tempo. O jogador imediatamente a pegou no colo e saiu com ela, chorando, do campo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento, que rapidamente viralizou. Com a repercussão, o jogador percebeu que não podia deixar o episódio passar batido.

No Centro de Treinamento, Neymar apareceu ao lado dos parças e contou que eles identificaram o alvo, um membro da equipe do Santos: “Aí, filha! Papai tá vingando”, brincou o jogador, mandando um recado para a menina antes de se reunir com os outros atletas. Na sequência, eles formaram um corredor e deram tapas, tudo em tom de brincadeira. Por fim, o jogador abraçou o responsável e mostrou que tudo terminou bem.