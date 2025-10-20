Neymar critica arbitragem durante jogo do Santos no Brasileirão

Em jogo realizado na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (20/10) Santos e Vitória se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, duas decisões dos juízes foram contrárias aos desejos santistas e a situação gerou insatisfações de Neymar. No X, o camisa 10 de Peixe disse que deve haver a profissionalização da arbitragem.

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

Com apenas dois minutos de jogo, Lautaro Díaz caiu dentro da área e, no primeiro momento, o juiz marcou pênalti. Porém, após revisão no VAR, a penalidade foi desmarcada.

Já aos 35, Brazão saiu atrasado e derrubou Renzo López dentro da área e o arbitro mandou seguir o jogo. Tempo depois, o VAR novamente chamou o juiz, que foi à cabine e assinalou pênalti para o Vitória. Na cobrança, o Matheusinho fez o único gol do primeiro tempo.