20/10/2025
Neymar curte vídeo que compara seus números aos de Vini Jr. aos 25 anos

Escrito por Portal Leo Dias
neymar-curte-video-que-compara-seus-numeros-aos-de-vini-jr.-aos-25-anos

Neymar movimentou as redes sociais no último domingo (19/10), ao curtir um vídeo do influenciador Lucas Duarte que compara seus números aos de Vinicius Jr., aos 25 anos. O conteúdo mostra uma vantagem expressiva de Neymar em praticamente todos os quesitos. Aos 25 anos, o craque acumulava 512 jogos, 320 gols e 186 assistências, contra 449 partidas, 137 gols e 103 passes decisivos do jogador do Real Madrid.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @lucasdavilla.__
Neymar Jr e Vini JrReprodução/Instagram: @lucasdavilla.__
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar treino no CT Rei PeléFoto: Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar Jr em campo contra o VascoFoto: Raul Baretta/ Santos FC.
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Estatísticas lado a lado

Na comparação de títulos, Neymar aparece com 16 títulos, incluindo Champions League, Libertadores e Copa do Brasil. Vini Jr contabiliza 14 troféus, incluindo duas Champions League.

Em prêmios individuais, Neymar leva vantagem por 15 a 10. Pelos clubes, marcou 270 gols, além de 50 pela Seleção Brasileira. Já Vini soma 129 gols por clubes e 8 pela Seleção.

O vídeo ainda destaca que Neymar teve sete artilharias até os 25 anos, contra uma do camisa 7 do Real, e aponta a média de 0,98 participações em gols por partida do ex-santista até essa idade.

Crescimento de Vini Jr e ausência de Neymar

Vini figura como um dos principais destaques da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele marcou o gol decisivo que garantiu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

Por outro lado, Neymar está fora das convocações regulares da Seleção. Seu último jogo pela amarelinha foi em outubro de 2023, contra o Uruguai, partida em que sofreu uma lesão grave no joelho. Desde então, Neymar chegou a ser convocado por Dorival Jr. no começo de 2025, mas acabou cortado após uma lesão muscular. Desde a chegada de Carlo Ancelotti, não foi chamado.

